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12:30 (мск), источник: Газета.Ру

ЕС предостерегли от использования российских активов

Использование Европейским союзом замороженных активов Российской Федерации может привести к дестабилизации международной финансовой системы. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает РИА Новости.

Источник: AP 2023

По его словам, конфискация российских активов и их передача Украине является слишком сложным шагом. Такое решение может привести к оттоку капитала и уходу иностранных инвесторов с территории ЕС.

Де Кроо заявил, что ЕС вместе со странами «Большой семерки» (G7) и Европейской комиссией ищет структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему.

Политик подчеркнул, что необходимо подготовить правовую основу, Бельгия в свою очередь не сможет сделать это одна.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что некоторые крупные государства-члены Европейского союза (ЕС), включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, не считают, что нужно торопиться с принятием законопроекта об использовании замороженных российских активов в пользу Украины. Еврокомиссия (ЕК) же настаивает на принятии окончательного решения к концу года.

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