Главное
Палестино-израильский конфликт
16:14 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сергей Лавров вручил Радию Хабирову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество»

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом сообщает пресс-служба главы РБ.

Источник: пресс-служба главы РБ

Глава МИД РФ отметил, что Башкирия вносит значимый вклад в укрепление взаимодействия России с дружественными зарубежными странами.

«Ценим, что вы создаете прекрасные возможности для проведения международных мероприятий. Предвкушаем хорошую организацию в будущем году очередного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием руководителей двух стран», — сказал Сергей Лавров.

Лавров также подчеркнул активное участие в деятельности ЮНЕСКО и вручил главе республики нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».

Радий Хабиров поблагодарил главу МИД России за высокую оценку и отметил, что укрепление внешнеэкономических связей является одним из приоритетов развития республики.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лавров Сергей