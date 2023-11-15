Сергей Лавров вручил Радию Хабирову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество»

Глава МИД РФ отметил, что Башкирия вносит значимый вклад в укрепление взаимодействия России с дружественными зарубежными странами.
«Ценим, что вы создаете прекрасные возможности для проведения международных мероприятий. Предвкушаем хорошую организацию в будущем году очередного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием руководителей двух стран», — сказал Сергей Лавров.
Лавров также подчеркнул активное участие в деятельности ЮНЕСКО и вручил главе республики нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».
Радий Хабиров поблагодарил главу МИД России за высокую оценку и отметил, что укрепление внешнеэкономических связей является одним из приоритетов развития республики.