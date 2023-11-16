Молдавия не выполняет договоренности по газу от 2021 года, сообщили в МИД

Он напомнил, что в октябре того года состоялись переговоры между «Газпромом» и вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Тогда российская компания по сути приняла все предложения Кишинева, причем она неоднократно доказывала готовность к учету интересов Молдавии в вопросе взаимоотношений в газовой сфере, добавил замглавы МИД.
«Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», — сказал Галузин.
По его словам, молдавский отчет аудита исторической задолженности, на основе которого Кишинев утверждает о «фактическом отсутствии долга», не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита.
«В этой связи он не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого аудита, а содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер и обоснованность долга, который подтвержден как документально, так и соответствующими решениями международного арбитража», — подчеркнул собеседник агентства.
При этом мнение Санду, заявившей, что ее не беспокоит отказ «Газпрома» признать результаты аудита, который показал, что долг якобы составляет лишь девять миллионов долларов, «ничего не меняет», заключил Галузин.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни «Молдовагазом», ни «Газпромом», еще 400 миллионов долларов, по словам Парликова, не подлежат взысканию из-за истекшего срока давности. Кишинев предлагает выплатить российской компании лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.
«Газпром» же сообщил, что аудит задолженности «Молдовагаза» перед ним прошел в одностороннем порядке, поэтому он не может влиять на обоснованность долга. Российская компания также не согласна с утверждениями Кишинева по долгу за поставленный газ и намерена отстаивать свои права.