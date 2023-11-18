Несколько компаний отказались размещать рекламу в Х после заявлений Маска

Это произошло после высказываний Маска, в которых он подчеркивает, по заявлениям издания, свою негативную позицию по отношению к Израилю в ближневосточном конфликте.
Помимо Disney, сотрудничать с предпринимателем отказались такие корпорации, как Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IMBd, а также Paramount и Sony Pictures.
«IBM совершенно не терпит разжигания ненависти и дискриминации, и мы немедленно приостановили всю рекламу на X, пока расследуем эту совершенно неприемлемую ситуацию», — заявили в одной из них.
Как отмечает Axios со ссылкой на свои источники, от рекламы в Х отказалась и Apple.
Между тем Маск в тот же день на своем аккаунте в соцсети X заявил, что призывы к геноциду любой этнической группы на его платформе будут караться блокировкой.
«Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе», — написал он.
Незадолго до этого Маск согласился с постом одного из пользователей его соцсети, продвигавшим антисемитские взгляды. Об этом сообщал телеканал CNN в тот же день.
«Вы сказали настоящую правду», — прокомментировал пост бизнесмен.
Ранее, 28 октября, сообщалось, что Илон Маск намерен обеспечить международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа возможность подключиться к Starlink. По этой причине министерство связи Израиля приняло решение разорвать все контакты с компанией.
На следующий день, 29 октября, Маск ответил израильскому министру, что будет контролировать подключение к спутникам с территории сектора Газа. По его словам, терминалы должны использоваться исключительно в гуманитарных целях.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.
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