Байден рассказал, почему США поддерживают Украину

«Мы сохраняем американские силы вне этого, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и землю», — подчеркнул он.
Президент отметил, что такая поддержка отвечает интересам Соединенных Штатов и «всего мира». Он также заявил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле якобы «пытаются стереть с карты соседнюю демократию», разрушая региональную стабильность. По словам Байдена, США «не могут позволить этому произойти».
В начале ноября компания Gallup опубликовала исследование, посвященное поддержке Киева со стороны Вашингтона. Согласно его результатам, более 40 процентов американцев придерживаются мнения, что их страна делает слишком много для Украины. А предприниматель и миллиардер Илон Маск ранее заявлял, что США должны в первую очередь решать свои внутренние проблемы, а не помогать Киеву.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 8 ноября сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.