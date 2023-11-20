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18:58 (мск), источник: © РИА Новости

Финские военные начали возводить заграждения на границе в Лапландии

ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — РИА Новости. Силы обороны Финляндии начали строить барьеры на пункте пропуска «Салла» на границе с Россией, сообщил погранотряд Лапландии в сети микроблогов Х.

Источник: Reuters

«В Саллу прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности», — говорится в публикации.

Ранее сегодня погранотряд Лапландии сообщил, что первые 35 беженцев из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыли на КПП «Салла» из России.

На прошлой неделе финские власти закрыли четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке республики. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили это ухудшением ситуации с миграцией. СМИ писали о неконтролируемом притоке к границе с российской стороны беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.

Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из них — «Вартиус» и «Салла» — будут вести прием заявлений об убежище.

В минувшую пятницу газета IltaLehti сообщила со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава ведомства Мари Рантанен подтвердила информацию о разработке дальнейших ограничений.

МИД России, в свою очередь, сегодня выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерей из-за закрытия КПП. Там подчеркнули, что в Хельсинки решились на такие меры под предлогом обострения ситуации с мигрантами и якобы осознанных действий Москвы по организации потоков беженцев. В ведомстве назвали произошедшее провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.

Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, местные власти планируют до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд. Проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.

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