Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота

Двухместный «Сухой» будет выпускаться в трех вариантах: учебно-боевом, ударном — с оператором, отвечающим за применение вооружения, и — впервые в мире — как лидер группы тяжелых беспилотников, полагают эксперты.
Малозаметный и сетецентричный
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») получила патент на «многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации». В «Описании изобретения», с которым ознакомились «Известия», сказано, что новый самолет предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей управляемым и неуправляемым вооружением. Также он может служить командным пунктом управления при «сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов».
Двухместная кабина экипажа снабжена органами управления для передачи приоритета управления от одного пилота к другому.
Она получит по меньшей мере два многофункциональных панорамных индикатора для управления самолетом и вооружением.
В документе отмечается, что новый самолет будет иметь малый уровень радиолокационной заметности. Такие характеристики будут достигнуты в том числе за счет форм фюзеляжа и фонаря, то есть прозрачной части кабины. Самолет получит дополнительные топливные баки, что на 10% увеличить дальность и продолжительность его полета по сравнению с одноместным вариантом.
Источники издания в ОАК и в оборонно-промышленном комплексе подтвердили, что речь идет о двухместной версии сверхзвукового истребителя пятого поколения ПАК ФА/Су-57. Того же мнения придерживаются и эксперты.
— У всех наших основных типов тактических самолетов есть двухместные версии, — рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.
«Известия» направили запрос в пресс-службу ОАК, с просьбой прокомментировать данную информацию.
О возможном появлении двухместного Су-57 в прессе сообщали еще несколько лет назад, но до проектной документации дело дошло только сейчас. В 2021 году «Ростех» сообщал, что двухместного истребителя пятого поколения сегодня нет ни у одной страны мира. Не появились они у конкурентов и сегодня. Американские F-22, F35 и китайский J-20 пилотируются одним летчиком.
Тот факт, что кабина оснащена всем необходимым для передачи управления от одного пилота к другому, говорит о том, что новый самолет проектируется в том числе и как учебно-боевой, объяснил Дмитрий Корнев.
В то же время он отметил, что ударные самолеты станут более функциональными, если в них будет два члена экипажа, один из которых — оператор систем вооружения.
— Пилотировать самолет, тем более пятого поколения, и применять разнородные системы по наземным целям очень сложно. Это лучше делать оператору, — объяснил он.
Эксперт уточнил, что при применении этого самолета в составе разведывательно-ударного комплекса пилоту придется анализировать большие объемы информации.
— Сделать это одному человеку практически невозможно, — отметил он. — А если рядом с ним будет оператор разведывательно-ударных систем, он сможет отфильтровать информацию. Сделать финальный выбор цели, выбрать оружие и управлять его применением по цели. Такой подход эффективен, так как пилот не будет перегружен, а сосредоточится на управлении самолетом и воздушным боем, если он вдруг завяжется.
Офицер полка истребительной авиации с позывным Дукат подтвердил «Известиям» появление двуместного варианта нового боевого самолета.
— Полеты в спарке — обязательная часть программы введения в строй молодого летчика. Никто не выпустит офицера в самостоятельный полет, пока он не отработает с летчиком-инструктором на борту все задачи, не сдаст все зачеты. Ни один тренажер, даже самый современный, не заменит фактическую учебно-боевую работу в воздухе. Все одноместные истребители, например Су-27 или МиГ-29, есть в варианте спарки.
Офицер подчеркнул, что второй летчик в кабине необходим и при применении некоторых типов управляемого ракетного и бомбового вооружения.
Еще одно направление — применение Су-57 вместе с БПЛА.
— В этом случае пилоту надо будет управлять собственно самолетом, а второй член экипажа займется координацией действий беспилотников, — резюмировал он. — У нас как раз БПЛА «Охотник» и создавался для применения вместе с самолетом.
Пока что Су-57 существует как одноместный многофункциональный истребитель пятого поколения. Свой первый полет он совершил в 2010 году. Признается экспертами высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология «стелс»).
На форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку в войска 76 истребителей. Первую серийную машину военные получили в 2020 году. Ожидается, что с 2024 года в ВКС начнут поставлять усовершенствованную версию Су-57 «второго этапа» с новыми двигателями.
Машина уже получила боевое крещение в Сирии. Также Су-57 принимают участие в спецоперации на Украине. По итогам вылетов отмечалось, что они имеют высокую степень защиты от ПВО.
В совместной боевой работе вместе с Су-57 испытывался новый ударный беспилотник С-70 «Охотник».
Минобороны выкладывало фото первого совместного полета истребителя с этим БПЛА.
«Охотник» — это тяжелый разведывательно-ударный БПЛА бомбардировщик, сделанный по схеме «летающее крыло». Он весит около 20 т, размах крыльев — 19 м, а длина — 14 м.
Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что этот БПЛА представляет собой высокоинтеллектуальную систему и способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.