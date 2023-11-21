03:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Губернатор Приморья договаривается об инвестициях в Пекине
Олег Кожемяко вошел в состав российской делегации на заседании межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству.
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Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2023 года превысит $200 млрд, с начала года двусторонний товарооборот увеличился на треть, сказал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на 10-ом заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству (МПК) в Пекине. Китай увеличивает роль ключевого партнёра России в сфере торговли и инвестиций.
В состав российской делегации входят представители Минпромторга, «ВЭБ.РФ», РФПИ, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также руководители компаний и деловых объединений.
Отмечено, что на юань и рубль уже приходится 95% всех торговых операций двух дружественных стран. Запускаются новые совместные инвестиционные проекты в приоритетных секторах: в автомобилестроении, добывающей и газохимической промышленности, сельском хозяйстве, логистике, ИТ-сфере и других.
«В связи с уходом с российского рынка ряда западных компаний для китайских партнёров открываются новые возможности для участия в крупных российских нефтегазовых, нефтехимических, автомобилестроительных предприятиях, компаниях по производству потребительских товаров, стекольной продукции и строительных материалов».
В ходе визита в Пекин первый вице-премьер также провёл встречу с руководителями предприятий КНР — участниками Российско-Китайского консультационного комитета, который действует под эгидой МПК.
Руководитель секретариата российской части МПК, заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев в рамках заседания МПК отметил, что уже проведён отбор новых совместных проектов, ряд из них согласован для реализации. В настоящее время идёт финальное согласование обновлённого плана инвестиционного сотрудничества России и Китая, который планируется утвердить в 2024 году.
По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между РФ и Китаем в январе-октябре 2023 года вырос к аналогичному периоду 2022 года на 27,7%, достигнув $196,48 млрд. В том числе экспорт из Китая за 10 месяцев увеличился на 52,2%, до $90,08 млрд. Импорт российских товаров увеличился на 12,4%, до $106,4 млрд.
Основные поставки из РФ в Китай приходятся приходится на нефть, природный газ и уголь, медь руду, древесину, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию в основном смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.