09:52 (мск), источник: АиФ Казань
Владимир Путин поблагодарил КАМАЗ за производство современных электробусов
Накануне глава государства принял участие в церемонии передачи партии нового общественного транспорта регионам России.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил «КАМАЗ» за производство современных электробусов.
Накануне глава государства принял участие в церемонии передачи партии нового общественного транспорта регионам России. «Особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе все это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и выдаете на рынок новые продукты. Это здорово. Спасибо большое», — отметил Путин. По итогам прошлого года дочернее предприятие набережночелнинского автогиганта — НЕФАЗ поставил 1,5 тысячи автобусов и 55 электробусов.