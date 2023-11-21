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11:48 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко заслушает доклад под грифом «секретно»

Высокопоставленные белорусские силовики расскажут высшему руководству страны об обстановке в регионе и государстве.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Глава государства заслушает во Дворце Независимости доклад глав силовых ведомств, говорится в сообщении в Telegram-канале Пул Первого.

Сегодня Александр Лукашенко встретится с председателем КГБ Иваном Тертелем, госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, министром обороны Виктором Хрениным и начальником ГРУ Владимиром Куприянюком.

«Много подробностей не ждем, доклад в кабинете и под грифом “С”, — говорится в сообщении Пула Первого.

По мнению авторов Telegram-канала, фамилии высокопоставленных силовиков говорят сами за себя, поэтому лучшего анонса для темы встречи не может и быть.

«Как известно, послезавтра заседание глав государств военно-политической организации, активным членом которой является Беларусь. Хотел бы посоветоваться по ряду вопросов военно-политического характера, и прежде всего оборонного характера, в сфере безопасности, и выслушать те проблемные вопросы, которые сегодня у нас, возможно, существуют во взаимоотношениях с членами ОДКБ», — сказал белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому он назначил дату проведения единого дня голосования и выборов в Совет республики. Масштабная электоральная кампания продлится три месяца и завершится в следующем году.

Белорусский лидер, вероятно, заслушает актуальную информацию о текущей обстановке, складывающейся вокруг и внутри республики накануне выборов.

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