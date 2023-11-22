«Трагический опыт Украины должен стать предостережением для всех тех стран, где Запад за последние десятилетия расставил свои сети из прикормленных им НПО (неправительственных организаций) и купленных агентов влияния, готовясь использовать их в своих узкокорыстных геополитических целях», — сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.
«Мы видим, что, запустив этот дремлющий до поры до времени механизм, США и их союзники не остановятся ни перед какими преступлениями и жертвами и с легкостью закроют глаза на любые самые отвратительные нарушения прав человека, проявляя при этом вопиющие двойные стандарты», — добавил дипломат.
Небензя также подчеркнул, что 10 лет назад, когда на Украине произошел «майдан», Киев потерял свое достоинство и независимость. «Это будет зловещим напоминанием о том, чего может стоить отказ от собственных интересов и полное подчинение Западу», — заключил дипломат.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, события 10-летней давности на «майдане» в Киеве положили конец истории независимой Украины. Дипломат подчеркнул, что «майдан» привел к параличу государственных управленческих и правоохранительных механизмов, а за ним последовал государственный переворот, который тут же легализовали власти США, предложив считать его не переходом страны под внешнее управление, а «победой свободы и достоинства, которые, однако, очень быстро трансформировались в колониальную зависимость и бесправие».