Представители стран ОДКБ соберутся в Минске 22 ноября

Представители этих государств примут участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств ОДКБ. Предполагается, что это будут главы ведомств, но от России, например, МИД будет представлять не министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а его заместитель Александр Панкин.
Как ожидается, стороны обсудят военно-политическую обстановку в зоне ответственности Организации и сопредельных регионах, а также итоги многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности.
Планируется подписать совместные документы по итогам этого заседания, а затем — 23 ноября — в Минске пройдет саммит Организации. Официальное название — сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, как глава страны-председательницы ОДКБ, примет коллег из четырех стран: президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приедет.
При этом пока не идет речи о выходе Армении из ОДКБ. Ереван не подавал подобных заявок и продолжает перечислять свой взнос на содержание уставных органов ОДКБ. В то же время страна ограничила свое участие в мероприятиях Организации.