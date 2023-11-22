МИД: У Казахстана нет планов по выходу из ОДКБ

Кайрат Умаров признал, что есть много мнений по поводу членства Казахстана в ОДКБ.
«На сегодняшний день ни одно государство в официальном порядке не обратилось в эту организацию, чтобы прекратить свое членство. Поэтому мы не ожидаем каких-то изменений в составе ОДКБ. Всегда лучше быть внутри такой организации, чем вне ее. У Казахстана нет абсолютно таких планов (по выходу из ОДКБ. — Прим. ред.). Мы сами были у истоков создания этой организации. Мы считаем, что она работает на наши интересы», — заявил замглавы МИД.
Кайрат Умаров добавил, что все решения в рамках ОДКБ принимают на основе консенсуса.
«Ни одному государству не может быть навязано какое-то решение. Мы считаем, что организация отвечает нашим интересам, позволяет обсуждать вопросы, связанные с сотрудничеством стран-членов ОДКБ», — подчеркнул спикер.
Журналисты поинтересовались, какие вопросы будут обсуждать 23 ноября 2023 года в Минске на сессии Совета ОДКБ.
«Предполагается обсуждение наших уставных направлений работы. Там будет приниматься декларация по сотрудничеству стран и ряд других документов, но они более технического характера, чтобы улучшить координацию в рамках ОДКБ. Думаю, завтра увидите эти документы, когда пройдет заседание. Сегодня, наверное, будет неправильным говорить о чем-то. Будет принято решение глав государств. На основании этого информацию опубликуют. Во всяком случае, никаких сенсационных новостей не ожидаем. Это плановая регулярная встреча, которая проводится, чтобы решать технические моменты в рамках организации», — резюмировал Кайрат Умаров.
25 ноября слухи о переговорах Казахстана и Армении по выходу из ОДКБ прокомментировали в МИД. В министерстве заявили, что эта информация не соответствует действительности.