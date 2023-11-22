14:02 (мск), источник: Комсомольская правда
Главврач скорой помощи Уфы заняла место депутата в Курултае вместо Арямновой
Депутатский мандат Елены Арямновой передан главврачу больницы скорой помощи Уфы.
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Главный врач скорой помощи Уфы Ирина Карамова получила депутатский мандат в Курултае Башкирии. Ранее свои полномочия досрочно сложила Елена Арямнова, которая перешла на работу в Агентство по печати и СМИ.
Как пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев, процедура дополнительных выборов не предусмотрена — новую кандидатуру представляет партия «Единая Россия», так как Арямнова была избрана по единому республиканскому избирательному округу.
Справка
Ирина Карамова родилась в Уфе в 1961 году. В 1984 году окончила Башкирский государственный медицинский институт. Возглавляла Республиканский кардиологический диспансер с 2004 года, в 2012 году стала главным врачом в Клинической больнице скорой медицинской помощи.