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15:38 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

Молдавия продлила мандат миссии Евросоюза по мониторингу границы

КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило постановление о продлении на два года работы Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и Украине EUBAM.

Источник: Reuters

Миссия была основана в 2005 году для обеспечения безопасности и мониторинга молдавско-украинской границы, особенно ее приднестровского участка. Это консультативная техническая миссия со штаб-квартирой в Одессе, двумя представительствами в обеих странах и шестью полевыми офисами в зоне ее ответственности.

«Предлагается продлить работу миссии EUBAM еще на два года начиная с декабря. Работа миссии помогала и будет помогать Молдавии в обеспечении безопасности нашей границы, определении возможных решений по урегулированию приднестровского конфликта, борьбе с коррупцией и ее предотвращении, а также в продолжении гармонизации национального законодательства с нормами ЕС. Соглашение будет заключено путем обмена нотами, выражая тем самым одобрение этого решение. В связи с продлением мандата я прошу коллег поддержать этот проект», — сказал глава МИД Молдавии Нику Попеску на заседании правительства, которое транслировалось в режиме онлайн.

Мандат миссии продлевался в 2007—2020 годах.

Миссия EUBAM начала работу в Молдавии в ноябре 2005 года после совместного обращения к Европейской комиссии властей республики и Украины. Работа миссии полностью финансируется Евросоюзом.

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