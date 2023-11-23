МИД Армении: вывод базы России или выход из ОДКБ не обсуждается

«На данном этапе, на данным момент в нашей повестке таких вопросов нет», — приводит его слова «Sputnik Армения».
Чиновник добавил, что отношения между Ереваном и Москвой «рабочие»: есть разногласия по ряду вопросов, но ведется работа по «реагированию» на них.
14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет присутствовать на саммите ОДКБ. Он также выразил надежду, что участники организации «поймут это решение». До этого Пашинян отказался от участия в совете глав государств СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке.
15 ноября премьер прокомментировал решение Армении не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ. По его словам, это обусловлено «разными причинами», в частности, невыполнением ОКДБ своих обязательств по реагированию на угрозы безопасности Армении. Ереван таким образом не готовит какую-либо почву для выхода из ОДКБ, но дает себе и самому блоку «время для размышлений».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила в свою очередь, что шаги, предпринимаемые Арменией в сфере безопасности, наносят ущерб двусторонним отношениям и являются «попыткой усидеть на двух стульях». Москва считает «звеньями одной цепи» отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске, расширение поставок западного вооружения и попытки «наладить дружбу» с Украиной.