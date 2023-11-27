Зеленский терпит поражение по всем фронтам, считает Медведчук

«Сегодня много говорят о конфликте между Зеленским и Залужным, а официальный Киев это отрицает. Тем не менее этот конфликт имеет вовсе не личный, а системный характер, и в настоящий момент его преодолеть невозможно, тем более что судьба Залужного фактически уже решена. Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг», — написал Медведчук.
По его словам, «проблема в том, что Зеленский в военном деле ничего не смыслит, а значит, конфликт с профессиональными военными неизбежен». «Военная риторика Зеленского является чистейшим фарсом, что системно ведет еще к одному поражению — к поражению в информационной войне. Он, как попугайчик, твердит одно и то же, что выбивает его из общего информационного контекста», — отметил украинский политик.
Он считает, что «есть еще один фронт, где Зеленский терпит сокрушительное поражение». «Ведь задача президента не лезть под руку военным, а организовать крепкий тыл. Это занятие Зеленскому кажется скучным, он предпочитает гастролировать по чужим странам в поисках денег. И пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится такой бардак, что россиян начинают воспринимать как освободителей», — сказал Медведчук.
Он напомнил также заявление спикера парламента Украины, что в стране нет российских национальных меньшинств.
«Получается, что никаких русских на территории Украины нет, и ЕС это, по словам режима Зеленского, подтверждает. А если россияне найдут, то что тогда? Ведь найти несложно, сложно не найти. Это же исторически русские земли, связанные с историей России, а население на этих землях имеет весьма пестрые национальные корни, но объединено оно между собой верой, русским языком, культурой и общими славянскими корнями. Или в руководстве ЕС нет ни одного исторически грамотного человека?» — отметил политик.
Таким образом, он считает, что «режим Зеленского либо подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность». «Все это идет против интересов ЕС, но как видим, что его команда не слушает голос разума, а слушает голос Лондона. А Лондон судьба и репутация ЕС, мягко говоря, не интересует. Ему интереснее поссорить Киев и Брюссель, на чем иметь свою выгоду, что начинает все больше проявляться. Поэтому и здесь Зеленский терпит поражение», — сказал Медведчук.