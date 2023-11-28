Главное
Главные новости к вечеру 28 ноября
21:55 (мск), источник: © РИА Новости

В НАТО признали, что наступление Киева далеко от ожиданий, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 28 ноя — РИА Новости. На заседании совета глав МИД стран НАТО многие «вполголоса и с опаской» признали, что результаты контрнаступления Украины далеки от ожиданий, поскольку ситуация на поле боя особо не изменилась, прорыва фронта не произошло, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: © РИА Новости

«С начала украинского контрнаступления больших изменений на поле боя не произошло, никакого прорыва тоже. Это многие признали. Вполголоса, с опаской, но признали», — сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам первого дня заседания. Его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.

По его словам, «пришло осознание» того, что контрнаступление Украины «дало заметно далекие от ожиданий результаты, это сегодня никто не оспаривал».

Сийярто также добавил, что в своих выступлениях «подавляющее большинство не касались этого вопроса», а попытка единственного коллеги объяснить, что контрнаступление будет победным, была «изолирована».

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Один из штатов США капитулировал перед Россией
Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТОдипломатия