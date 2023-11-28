В НАТО признали, что наступление Киева далеко от ожиданий, заявил Сийярто

«С начала украинского контрнаступления больших изменений на поле боя не произошло, никакого прорыва тоже. Это многие признали. Вполголоса, с опаской, но признали», — сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам первого дня заседания. Его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
По его словам, «пришло осознание» того, что контрнаступление Украины «дало заметно далекие от ожиданий результаты, это сегодня никто не оспаривал».
Сийярто также добавил, что в своих выступлениях «подавляющее большинство не касались этого вопроса», а попытка единственного коллеги объяснить, что контрнаступление будет победным, была «изолирована».
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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