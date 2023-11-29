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13:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Соглашение о пересечении границы с Украиной прекратило действие

Соглашение между Россией и Украиной о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов прекратило свое действие 9 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«9 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Российской Федерации и Украины, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года», — говорится в опубликованном МИД документе.

В декабре 2022 года кабинет министров Украины одобрил аналогичный законопроект о прекращении действия соглашения. Документ предусматривал упрощенное пересечение границы жителями приграничных регионов обеих стран.

Ранее прекратило действие соглашение о сотрудничестве для развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.

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