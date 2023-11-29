Соглашение о пересечении границы с Украиной прекратило действие

«9 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Российской Федерации и Украины, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года», — говорится в опубликованном МИД документе.
В декабре 2022 года кабинет министров Украины одобрил аналогичный законопроект о прекращении действия соглашения. Документ предусматривал упрощенное пересечение границы жителями приграничных регионов обеих стран.
Ранее прекратило действие соглашение о сотрудничестве для развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу.