Молдавские фермеры возобновили протесты в Кишиневе

На прошлой неделе аграрии приехали в молдавскую столицу на тракторах и оставили их на центральной площади города перед зданием правительства. Протестующие фермеры требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.
«Сила фермеров» и на прошлой неделе, и на этой пыталась встретиться с главой правительства Речаном, чтобы привести ему аргументы по заморозке пени. Однако вместо премьера к нам выходили на переговоры его помощники и министр сельского хозяйства Владимир Боля. Ждем сегодня премьера", — сказал журналистам один из лидеров протестующих Александр Слусарь.
Он отметил, что протестующие подали заявки в администрацию Кишинева, на проведение двух маршей с техникой.
«Да, мы намерены проехать на технике по Кишиневу в знак протеста», — добавил Слусарь.
В свою очередь в минсельхозе Молдавии журналистам сообщили, что по итогам обсуждения вопросов с фермерами глава ведомства Владимир Боля заявил о создании рабочей группы, в которую входят представители нескольких министерств и государственных подразделений. Она разработает положение, на основе которого будут приняты решения и адресные меры для каждого фермера, попавшего в трудную ситуацию.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы «коридор солидарности». В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.