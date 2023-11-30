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14:28 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

Молдавские фермеры возобновили протесты в Кишиневе

КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Фермеры возобновили в четверг протесты в центре Кишинева, добиваясь отмены санкций по просроченным кредитам и встречи с премьер-министром республики Дорином Речаном, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2023

На прошлой неделе аграрии приехали в молдавскую столицу на тракторах и оставили их на центральной площади города перед зданием правительства. Протестующие фермеры требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.

«Сила фермеров» и на прошлой неделе, и на этой пыталась встретиться с главой правительства Речаном, чтобы привести ему аргументы по заморозке пени. Однако вместо премьера к нам выходили на переговоры его помощники и министр сельского хозяйства Владимир Боля. Ждем сегодня премьера", — сказал журналистам один из лидеров протестующих Александр Слусарь.

Он отметил, что протестующие подали заявки в администрацию Кишинева, на проведение двух маршей с техникой.

«Да, мы намерены проехать на технике по Кишиневу в знак протеста», — добавил Слусарь.

В свою очередь в минсельхозе Молдавии журналистам сообщили, что по итогам обсуждения вопросов с фермерами глава ведомства Владимир Боля заявил о создании рабочей группы, в которую входят представители нескольких министерств и государственных подразделений. Она разработает положение, на основе которого будут приняты решения и адресные меры для каждого фермера, попавшего в трудную ситуацию.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы «коридор солидарности». В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

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