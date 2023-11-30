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15:50 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

Лавров предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада

СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Молдавии уготована участь следующей «жертвы» в развязанной Западом гибридной войне против России, НАТО и ЕС убивают формат «5+2», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

Министр подчеркнул, что одной из сорванных попыток решить острые проблемы европейского континента на принципа ОБСЕ является меморандум Козака, «который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад».

«Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат “5+2”, последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — сказал Лавров в ходе своего выступления на встрече глав МИД ОБСЕ.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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