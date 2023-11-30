16:14 (мск), источник: АиФ Уфа
Прямо сказано. Что ответил Хабиров по выборам, СВО и проблемам людей
Глава Башкирии провел прямую линию с общественниками и журналистами.
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Глава Башкирии Радий Хабиров провел прямую линию с жителями республики и журналистами. На нее поступило более тысячи различных вопросов, из них за почти четыре часа работы успели задать несколько десятков. Начиная диалог, Хабиров обещал отвечать на все вопросы «честно и откровенно». Он признал, что, как и любой другой глава региона, обязан общаться с населением в таком формате, хотя и для него лично важна обратная связь. Потом один за другим пошли вопросы — про выборы, осужденных членов правительства, проблемные стройки. Что из этого получилось, рассказывает UFA.AIF.RU.
Передовики СВО
Прямую линию глава Башкирии проводил, едва успев вернуться из зоны СВО, где был с очередной рабочей поездкой. Уехал он неожиданно и, отвечая на вопрос, почему так произошло, пояснил это вопросом безопасности. Всего в зоне боевых действий сейчас находится 17 подразделений от республики, и все они именные. Отвечая на один из первых вопросов, о том, почему республика проявила особую активность в этом направлении, Хабиров отметил, что, во-первых, для этого есть возможности (Башкирия выплачивает своим добровольцам единовременные и суточные выплаты — прим. редакции). Кроме того, это упрощает логистические вопросы с доставкой гумконвоев, потому что регион всегда на связи со своими командирами. К тому же оказалось много желающих стать добровольцами.
«Когда мы только изучали этот вопрос, то думали, а есть ли вообще люди, — рассказал Хабиров. — А уже когда очередь выстроилась, и по 100 человек в день хотели записаться, так и сформировались эти подразделения. Сейчас, например, в первом батальоне, имени Шаймуратова, остались фактически единицы от первого состава, кто-то погиб, кто-то демобилизовался по причине возраста, сейчас уже фактически второй-третий состав».
Говоря о военных конфликтах, Хабиров также сообщил, что Башкирия готова принять беженцев Палестины. Хотя, по его мнению, необходимо быть готовым к любому сценарию. Учитывая, что Башкирия возглавляет рейтинг среди регионов по количеству информационных атак.
Про выборы и свою команду
В ответ на вопрос, пойдет ли он на выборы в 2024 году, глава заметил, что «дожить еще надо», и подчеркнул, что решение будет приниматься президентом страны.
«Если Владимир Владимирович сочтет возможным и скажет, иди еще поработай, я пойду на выборы. Если он примет другое решение, значит, будем работать где-то в другом месте», — сказал он.
Он также выразил мнение, что по выборам президента страны, которые также пройдут в следующем году, «никакой интриги нет».
«Мы взрослые все люди, посмотрите, какой у него (Владимира Путина — прим. редакции) рейтинг, какая поддержка населения, — отметил Радий Хабиров. — Соперников у нашего действующего президента нет».
Говоря о своей команде, Хабиров заявил, что она доказала свою дееспособность. При этом время «красногорских» (до назначения на пост главы Башкирии Радий Хабиров был мэром подмосковного Красногорска) и «ишимбайских» (Ишимбайский район Башкирии — родина главы региона), по мнению главы республики, «кануло в Лету». По его словам, сейчас в правительстве тех, кого он привел изначально, уже немного. А еще глава региона пообещал устроить на работу экс-министров Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева, недавно осужденных по делу о превышении полномочий.
«Мне никто до сих пор не объяснил, положил ли он в карман, была ли корысть. Когда Беляев вернется, я его приглашу, и мы подумаем, где он будет работать. Понятно, что чиновником он уже не может быть, но это человек деятельный, и мы ему работу найдем, — заявил Хабиров. — То же самое по Кучарбаеву. Это были неплохие специалисты. Совершили преступление, отсидели, но ведь не надо людей за Можай загонять».
«Чудеса» и обещания с отсрочкой
Часть прямой линии заняли сюжеты республиканских телеканалов о том, что сделали власти по вопросам прямой линии в прошлом году. Одним из первых показали материал про ремонт мостов и дорог, а также установку уличных фонарей. По каждому объекту люди благодарили руководство республики. Жительница деревни Камышлы Уфимского района заявила, что после установки фонарей деревню стали называть «нашей Рублевкой». Также было несколько групповых видеообращений в прямом эфире, причем часто люди, озвучив свою просьбу, в финале обращались к главе региона хором. Так, родители школы № 8 г. Белорецка, где добились проведения ремонта, в один голос попросили Хабирова лично приехать на открытие. Тот обещал, а модератор подчеркнула, что «прямая линия творит чудеса».
Много вопросов поступало по «фонящим дорогам». Хабиров сообщил, что объем финансирования Дорожного фонда в следующем году останется примерно на том же уровне — 4 млрд рублей. Увеличение возможно в 2025—2026 гг. При этом глава прямо сказал, например, что если в деревне живут 50 и менее человек, дорогу туда строить не будут.
«Мы руководствуемся принципом бюджетной эффективности», — подчеркнул он.
Рост финансирования в целом чаще был обещан с отсрочкой на 1−2 года. Так, жителям села Месягутово, Хабиров обещал обязательно построить школу, но попросил «потерпеть» — в РАИП на 2024 год этого объекта пока нет. Однако по некоторым проектам, например реконструкции Уфимского цирка, Хабиров обещал постараться ускорить вопрос. В федеральной адресной инвестиционной программе деньги на работы заложены на 2026−2028 годы.
«Постараюсь перенести на 2025-ый, — сказал Радий Хабиров. — Бюджет этого, 2024 года — еще специальная военная операция не завершилась, и санкционное давление никуда не ушло. Поэтому какие-то вещи нам, наверное, вправо надо будет унести».
Некоторым локальным мелким объектам повезло больше. Так, жители домов на ул. Садовой села Буздяк попросили привести в порядок двор: финансирование по программе «Башкирские дворики» приостановлено. Глава дал поручение министру ЖКХ и обещал, что деньги дадут уже в 2024 году.
«Пока не так трагично»
Ряд озвученных проблем, по оценке главы региона, пока не приобрели угрожающего масштаба. Так, ситуация на рынке труда, по мнению Радия Хабирова, «не так трагична». Главной причиной дефицита кадров, по его мнению, являются низкие зарплаты. Он считает, что сейчас ситуация выправляется. При этом, например, на крупнейшем в регионе оборонном предприятии — УМПО, не могут найти работников на зарплату от 90 тыс. рублей.
«Пока мы исходим из того, что емкость наших природных ресурсов еще в состоянии обеспечить потребности экономики, — отметил глава республики. — Но сейчас и зарплата растет, и мы проводим мероприятия по трудоустройству. Даже в центры занятости стали вкладывать федеральные деньги, чтобы они стали местом, где тебе предоставляют возможность получить профессию, переобучиться. Большой источник роста мы видим в наших средних профессиональных училищах… Иными словами, мы бьем тревогу, но не в отчаяньи, а для того, чтобы быть готовыми к более серьезным вызовам».
«На пустом месте», по мнению Радия Хабирова, придумана проблема предстоящей реставрации памятника Салавату Юлаеву в Уфе — крупнейшей в Европе конной статуи. Сейчас продолжается экспертиза, все необходимые документы будут получены во второй половине 2024 года.
«Памятник, безусловно, демонтировать придется, он будет разрезаться, увозиться, и реконструкция будет в одном из цехов, — подчеркнул Хабиров. — И все эти сказки про поставить павильон, чтобы люди приходили, это невозможно. Это кран-балку нужно, памятник весом 40 тонн. Это не будет способствовать качественной реконструкции. В основание либо будем делать инъекции из бетона, либо придется полностью его разобрать».
В ответ на жалобу по вырубке деревьев в Уфе, глава региона заявил, что наоборот, работа ведется.
«Мне кажется, мы всё время, наоборот, засаживаем, — сказал он, приведя в пример липы на ул. Советской. — Вопрос в том, что нужно это делать, чётко объясняя людям, что, как, почему».
Ждать ответов
Самые больные для населения вопросы — общественный транспорт, здравоохранение, образование — были упомянуты вскользь или не поднимались вовсе. Времени на всех, как и ожидалось, не хватило.
Очень многих жителей республики волновали вопросы по строительству и ремонту школ. Эта тема то и дело появлялась в бегущей строке во время эфира. Так, в школе № 18 Уфы уже год, как закрыли второй корпус, а работы по реконструкции не ведутся. Ремонта зданий образовательных организаций просят родители из села Амангильдино (Абзелиловский район), Охлебинино (Иглинский район). Новых школ ждут жители микрорайона Набережная поселка Чишмы и села Нагаево.
«Сейчас в республике 32 проблемных объекта. На многие социальные объекты, в том числе школы, мы добивались федерального финансирования. Но когда мы эти деньги получаем, то заключаем соглашение о том, чтобы сдать эту школу к какому-то моменту. Сейчас у нас порядка 15 объектов, которые мы должны до Нового года сдать, иначе нам придется эти деньги возвращать», — сказал Радий Хабиров в ходе прямой линии.
В Инорсе нет современной поликлиники для взрослых. Медсестры из Бирска писали, что зарплата у них составляет всего 18−24 тыс. рублей в месяц, а стимулирующих выплат нет. В Бакалинском районе, как оказалось, не хватает машин скорой помощи. Хотя Минздрав, когда Хабиров зачитал это обращение, заверил, что очередная закупка ведется, машины скоро будут.
В Центре управления республике сообщили, что все вопросы, направленные на прямую линию, попали в информационную систему учреждения. Ответить обещают всем.