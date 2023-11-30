18:05 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана
Лавров на полях СМИД ОБСЕ проводит переговоры с главой МИД Казахстана.
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СКОПЬЕ, 30 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) проводит переговоры с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
«Рад повидаться», — сказал российский министр в начале встречи.
«Взаимно. У нас частые контакты, часто встречаемся, разговариваем, обмениваемся мнениями. Это помогает в работе», — ответил глава МИД Казахстана.
«Ждем в Москве скоро на каспийской “пятерке”, — добавил Лавров. “Планируем”, — отреагировал Нуртлеу.
Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.
Встреча глав МИД каспийской «пятерки» (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения) запланирована на 5 декабря в Москве.