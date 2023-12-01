Захарова иронично прокомментировала дискуссию об исключении России из ОБСЕ

«А была (дискуссия — Прим. “Ленты.ру”.)? Надо же. Все пропустили», — оценила Захарова заявление дипломата.
1 декабря глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что разговор об исключении России из ОБСЕ на данный момент себя исчерпал.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии.
Встреча глав МИД ОБСЕ проходила с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. Для участия Лаврова с СМИД ОБСЕ Северная Македония ненадолго отменила запрет на полеты над ее территорией самолетов из России. Лавров прилетел на заседание в Северную Македонию через Грецию, поскольку вместе с ним находилась официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Изначально маршрут был проложен через Болгарию, однако власти страны развернули самолет в обход, отметив, что София открыла небо только для Лаврова, на Захарову разрешение выдано не было.