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1 декабря, источник: Lenta.Ru

Захарова иронично прокомментировала дискуссию об исключении России из ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала слова главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя.

Источник: РИА "Новости"

«А была (дискуссия — Прим. “Ленты.ру”.)? Надо же. Все пропустили», — оценила Захарова заявление дипломата.

1 декабря глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что разговор об исключении России из ОБСЕ на данный момент себя исчерпал.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии.

Встреча глав МИД ОБСЕ проходила с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье. Для участия Лаврова с СМИД ОБСЕ Северная Македония ненадолго отменила запрет на полеты над ее территорией самолетов из России. Лавров прилетел на заседание в Северную Македонию через Грецию, поскольку вместе с ним находилась официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Изначально маршрут был проложен через Болгарию, однако власти страны развернули самолет в обход, отметив, что София открыла небо только для Лаврова, на Захарову разрешение выдано не было.

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