Кремль: ЕС все труднее «палить деньги» для поддержки Украины

«Это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке. Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась в условиях СВО и обеспечивает необходимый режим для продолжения», — сказал он, комментируя публикацию Financial Times (FT) о риске срыва выделения 50 млрд евро Киеву.
Ранее 4 декабря FT сообщила, что Украина может остаться без обещанных ЕС 50 млрд евро из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе. По словам собеседников, члены ЕС далеки от достижения соглашения по вопросу пополнения совместного бюджета блока, в том числе по вопросу о 50 млрд евро для Украины.
FT пишет, что усилиям по достижению компромисса препятствует победа крайне правой партии на выборах в Нидерландах. В ноябре Партия свободы (PVV) Геерта Вилдерса набрала наибольшее количество мандатов в парламенте Нидерландов, она займет 37 мест. В частности, Вилдерс выступает против военной помощи Киеву. Также, продолжает газета, согласование выделения дополнительной помощи Украине затрудняется из-за решения суда Германии об ограничении заимствований правительства.
В начале декабря Politico писала, что решение ЕС по соглашению с Украиной о выделении 50 млрд евро также может заблокировать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Газета пишет, что позиция венгерского лидера «доставляет лидерам ЕС огромную головную боль», что может привести к «одному из самых сложных кризисов в истории Европы».
Ранее в Кремле заявили, что поддержка Киева западными странами будет снижаться. По словам Пескова, это неизбежно, поскольку технические возможности «имеют свой предел», а деньги «имеют свойство заканчиваться». На этот процесс влияет и «эмоциональная усталость» на Западе, отметил пресс-секретарь главы государства.