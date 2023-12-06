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08:37 (мск), источник: © РИА Новости

Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал новую карту страны с включенным в нее спорным с Гайаной регионом Эссекибо, следует из трансляции заседания федерального совета.

Источник: Nicolas Maduro

«Мы немедленно представим во все школы, колледжи и университеты новую карту Венесуэлы, учитывающую решение, принятое в воскресенье. Это полная карта Венесуэлы», — сказал Мадуро и продемонстрировал карту.

Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле. Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион — Гайана-Эссекибо.

Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.

В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

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