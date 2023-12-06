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6 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с 55-летием

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с 55-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Успешное развитие современного Кыргызстана во многом связано с проводимой Вами эффективной политикой, ориентированной на рост благосостояния народа и укрепление международного авторитета государства», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня гостеприимный Бишкек становится центром интеграционного притяжения, где проходят самые знаковые мероприятия на пространстве СНГ, ЕАЭС и ШОС. «Уверен, наши недавние встречи в столицах Беларуси и Кыргызстана придадут позитивный импульс двусторонним отношениям, наполнят их новым практическим содержанием», — подчеркнул Президент.

Глава государства пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей.

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