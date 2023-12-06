Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана с 55-летием

«Успешное развитие современного Кыргызстана во многом связано с проводимой Вами эффективной политикой, ориентированной на рост благосостояния народа и укрепление международного авторитета государства», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что сегодня гостеприимный Бишкек становится центром интеграционного притяжения, где проходят самые знаковые мероприятия на пространстве СНГ, ЕАЭС и ШОС. «Уверен, наши недавние встречи в столицах Беларуси и Кыргызстана придадут позитивный импульс двусторонним отношениям, наполнят их новым практическим содержанием», — подчеркнул Президент.
Глава государства пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей.