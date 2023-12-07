Теплый прием на Аравийском полуострове. Путин провел переговоры в Абу-Даби и Эр-Рияде

Поездка российского лидера состоялась на фоне активной фазы палестино-израильского конфликта, которая длится уже два месяца, вскоре после встречи ОПЕК+, где договорились об очередном добровольном сокращении добычи нефти, и непосредственно перед визитом в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси.
ТАСС собрал основное, что известно о переговорах Путина на Аравийском полуострове.
Торжественная встреча в ОАЭ
Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на протяжении всего полета в Абу-Даби борт номер один сопровождали истребители Су-35, которые несли «штатное вооружение различного класса». «Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество», — добавил представитель Кремля.
В Абу-Даби Путину устроили торжественную встречу: над столицей Объединенных Арабских Эмиратов истребители изобразили российский триколор, а дорогу ко дворцу Каср аль-Ватан (Дворец нации) украсили флагами двух стран. У главного входа президента России встретил лично Мухаммед бен Заид.
Экономика и международная повестка
В открытой части встречи Путин отметил «беспрецедентно высокий» уровень двусторонних отношений, а президент ОАЭ подчеркнул личную роль российского лидера в их укреплении. Тот назвал Эмираты главным торговым партнером РФ в арабском мире (в этом году рост товарооборота, по его оценке, превысит прошлогодний показатель — 67,7%), а Мухаммед бен Заид напомнил о крупнейших инвестициях своей страны в российскую экономику.
Путин высоко оценил усилия ОАЭ, которые являются непостоянным членом Совета Безопасности ООН, по стабилизации ситуации в мире. На переговорах в Абу-Даби обсуждались, в частности, ситуация на Украине и на Ближнем Востоке.
Он также напомнил, что в 2024 году Россия будет председательствовать в БРИКС, в системе которой начинают работать Объединенные Арабские Эмираты: «Мы продолжим контакты и по этой линии. Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года».
Когда Путин прилетел в Эр-Рияд, там стемнело и похолодало до комфортных 23 градусов. Российский лидер на своем «Аурусе» приехал во дворец Аль-Ямама, у входа в который его встретил саудовский наследный принц.
«Ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений», — заявил президент РФ в начале переговоров. Он напомнил, что Советский Союз в свое время одним из первых признал Саудовскую Аравию, и отметил — в отношениях двух стран «многое было», но в последние семь лет они «приобрели такое качество и достигли такого уровня, которого раньше никогда не было».
Мухаммед бен Сальман в ответ назвал Путина «дорогим и особенным гостем на саудовской земле» и подчеркнул перспективы сотрудничества: «Перед нами открыты большие возможности, используя которые мы сможем проделать важную работу на благо всего мира».
Во вступительном слове Путин также пригласил кронпринца нанести ответный визит — в Москву. «Несомненно, приеду», — заверил тот.
По словам Мухаммеда бен Сальмана, Эр-Рияд и Москва эффективно взаимодействуют в укреплении экономического сотрудничества: «За последние несколько лет мы достигли больших результатов, в том числе в области энергетики, сельского хозяйства, торговли, инвестиций и других сферах».
Путин, в частности, заявил о перспективах работы на рынке удобрений: представляя наследному принцу членов своей делегации, он назвал и бизнесмена Дмитрия Мазепина, который «занимается удобрениями». «Есть шанс сделать большую совместную компанию», — добавил президент РФ.
Переговоры Путина в Эр-Рияде длились дольше, чем в Абу-Даби, — около трех часов против примерно двух.
Углубление сотрудничества
Путин и саудовский кронпринц после переговоров с участием делегаций продолжили общение тет-а-тет за обедом, «произошла детальная сверка часов», рассказал Песков журналистам по итогам визита российского лидера.
«Имеется целый ряд конкретных планов по углублению сотрудничества» двух стран в ОПЕК+. Также, как отметил Песков, Москва и Эр-Рияд продолжат инвестиционное сотрудничество, «несмотря на действия недругов». Путин и Мухаммед бен Сальман в том числе обсудили «чувствительные вопросы международной повестки дня» и ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая «вызывает глубокую обеспокоенность».
Российские и саудовские дипломаты готовят итоговый документ по результатам прошедших в Эр-Рияде переговоров, но он не предполагает каких-либо «мирных инициатив». Дата визита кронпринцпа будет прорабатываться по дипканалам.
Песков также прокомментировал итоги прошедшего виртуального саммита G7: санкции по алмазам не стали новостью, российские компании отдают себе отчет в рисках; США испытывают противоречия по поводу сжигания денег «в топке» Украины.