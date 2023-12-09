12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря в «Зарядье»

Собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России пройдет 16 декабря в московском концертном зале «Зарядье». Об этом сообщил худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков после встречи инициативной группы.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По словам Машкова, участники встречи рассматривали в качестве площадки для проведения собрания форум-выставку «Россия» на ВДНХ, однако пространство занято до марта. «Я надеюсь, что наше собрание успешно пройдет в субботу, 16 числа, в киноконцертном зале “Зарядье”», — сказал Машков журналистам (цитата по ТАСС).

Группа избирателей формируется инициативной группой по выдвижению Владимира Путина. Согласно законодательству, группа должна зарегистрироваться в ЦИК и организовать сбор подписей.

Вчера, 8 декабря, Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. В случае победы это будет его пятый срок во главе государства. Свое решение он обнародовал после вручения участникам специальной военной операции медалей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как Путина внезапно попросили стать президентом
Республиканцы делают новый шаг к импичменту Джо Байдена
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир