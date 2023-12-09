Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря в «Зарядье»

По словам Машкова, участники встречи рассматривали в качестве площадки для проведения собрания форум-выставку «Россия» на ВДНХ, однако пространство занято до марта. «Я надеюсь, что наше собрание успешно пройдет в субботу, 16 числа, в киноконцертном зале “Зарядье”», — сказал Машков журналистам (цитата по ТАСС).
Группа избирателей формируется инициативной группой по выдвижению Владимира Путина. Согласно законодательству, группа должна зарегистрироваться в ЦИК и организовать сбор подписей.
Вчера, 8 декабря, Владимир Путин сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. В случае победы это будет его пятый срок во главе государства. Свое решение он обнародовал после вручения участникам специальной военной операции медалей.