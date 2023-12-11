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Главные новости к вечеру 11 декабря
20:56 (мск), источник: ТАСС

Глава Генштаба ВС Чехии не исключил вероятность войны с Россией

ПРАГА, 11 декабря. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключает вероятность войны западных стран с Россией. Как заявил Карел Ржехка, конфликт может возникнуть на фоне эскалации напряженности, хотя ее усиления никто и не желает.

Источник: Reuters

«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна», — заявил он на проходящей в Праге конференции под названием «Готовы ли к бою?» По его словам, которые привело информационное агентство CTK, конфликт может возникнуть на фоне эскалации напряженности, хотя ее усиления никто и не желает.

По мнению главы чешского Генштаба, избежать конфликта возможно при помощи устрашения. «Россия должна реально видеть, что у нас есть способности и воля обороняться. Речь не идет о какой-то декларации. Она должна реально видеть, что это бессмысленно [вступать в конфликт]», — сказал Ржехка.

По его оценке, российская армия в ходе конфликта на Украине трансформировалась. «Россия готовится к еще более интенсивной и длительной войне», — утверждал Ржехка. Он призвал к поддержке Украины и подчеркнул сплоченность Евросоюза в вопросе суверенитета и территориальной целостности этой страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что Россия решительно осуждает «все более агрессивную и воинственную риторику западных официальных лиц, которые не стесняются делать громкие заявления на тему украинского конфликта». 9 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной, но со стороны Киева нет даже намеков на это.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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