22:17 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко вернулся в Беларусь после турне по ОАЭ, Китаю и Африке
Лукашенко прилетел в Беларусь после турне по Китаю, ОАЭ, Экваториальной Гвинее и Кении.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Беларусь после большого турне по Китаю, ОАЭ, Экваториальной Гвинее и Кении. Об этом 12 декабря сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Кто там считал, сколько дней “без семьи”? Всем спокойно: Первый дома! И в Беларуси сразу +. Первый привез тепло», — говорится в сообщении приближенного к президентской пресс-службе телеграм-канала.
Напомним, с 29 ноября Лукашенко находился в большом международном турне, насыщенном государственными визитами и участием в крупных форумах. Первым пунктом программы стало участие во Всемирном саммите ООН в ОАЭ. В событии участвовали около 150 глав государств и правительств со всего мира. В рамках саммита состоялся ряд встреч. Так, президент Беларуси предложил коллеге из Кении выстроить план сотрудничества и назвал главное в отношениях Беларуси с Зимбабве. А президент Сербии Вучич пригласил Лукашенко в свою страну в 2024 году, беседуя в кулуарах саммита в Дубае.
Выступая на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата 1 декабря 2023, Лукашенко назвал первопричины климатической угрозы, сказал, кто и сколько должен вкладывать в климатическую безопасность, а также рассказал, какие бесценные услуги Беларусь оказывает Европе. Также глава Беларуси озвучил, сколько денег ушло на конфликты и войны новейшего времени, оценив, во сколько обойдется украинский конфликт.
4 декабря 2023 прошла встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Беларуси назвал главный вопрос, который хотел обсудить с руководителем Китая. Также Лукашенко сказал, что Беларусь заинтересована в мощном Китае. А Си Цзиньпин заявил, что Китай против вмешательства внешних сил в дела Беларуси.
К слову, Лукашенко сказал, что всегда отдыхает в Китае, несмотря на разницу во времени. Также стало известно, что на рабочем обеде глав государств угощали драниками и уткой по-пекински. Был и другой неформальный момент. Александр Лукашенко подарил Си Цзиньпину ювелирный василек, корзину белорусского сыра и мяса, а глава КНР преподнес картину с шелковой вышивкой и пуховик для младшего сына президента Николая Лукашенко. Кстати, глава республики в Пекине вышел на лед под хит «Песняров» — само собой, речь о «Касiў Ясь канюшыну».
8 декабря Лукашенко с сыновьями провел переговоры с главой ОАЭ. Это был «домашний, семейный формат», как обозначили атмосферу встречи.
А с 9 декабря президент Беларуси отправился с визитом в африканские страны. Первой стала Экваториальная Гвинея. Там Лукашенко получил орден Независимости африканской страны, также сообщалось, что Беларусь откроет посольство в Экваториальной Гвинее в ближайшее время. Минздрав, в свою очередь, поможет Экваториальной Гвинее построить здравоохранение, как в Беларуси.
А 10 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Кении Уильяму Руто выработать дорожную карту сотрудничества между странами.