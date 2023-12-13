Нацармия Молдовы получила от ЕС партию снаряжения, в том числе дроны

Церемония передачи партии помощи прошла во вторник на территории размещения саперного батальнона «Кодру» в Негрештах, на ней присутствовали руководство Министерства обороны и Главног штаба, представители ЕС в том числе посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс, Центральным агентством по управлению проектами Литвы, а также корпус военных атташе.
Министр обороны Анатолие Носатый подчеркнул важность полученной помощи «для укрепления обороноспособности Молдовы».
«Партия снаряжения, вторая по счету, полученная в рамках Европейского инструмента мира, демонстрирует, что ЕС поддерживает нас в достижении цели модернизации Национальной армии. Оно будет использовано для обеспечения эффективной деятельности инженерных и медицинских подразделений, что повысит наши возможности по оказанию необходимой поддержки органам государственной власти для управления кризисами», — сказал министр.
Как отметил Янис Мажейкс, данная поддержка «отражает непоколебимую приверженность поддержанию безопасности и стабильности в регионе, а также усилия ЕС по укреплению институтов безопасности и обороны Республики Молдова».
Вторая партия помощи в рамках EPF является частью утвержденного на 2021 год проекта общей стоимостью в 7 миллионов евро. Помощь состоит из партии дронов для сканирования местности, миноискателей, устройств для извлечения из земли взрывоопасных предметов, защитного снаряжения, в том числе костюмов для саперов, аптечек, генераторов, а также другого снаряжения, необходимого при разминировании.
Первый взнос по данному проекту был получен в мае 2023 года. Платформу поддержки «Европейский инструмент мира» ЕС запустил в 2021 году, а затем Европейский совет утвердил первый транш помощи системе обороны Молдовы. Первоначально пакет финансовой помощи составлял 7 миллионов евро, позже эта поддержка достигла общей суммы в 87 миллионов евро.