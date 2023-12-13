Нижегородские депутаты предложили ГД запретить аборты в частных клиниках

Поправки предлагается внести в ч. 1 ст. 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Сейчас в ней говорится, что «Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия». Председатель заксобрания Евгений Люлин («Единая Россия») предлагает дополнить ее абзацем: «Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения».
Из пояснительной записки следует, что законопроект разработан для «улучшения демографической ситуации в России и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности».
В ней также указывается, что «увеличение рождаемости возможно, в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности». Авторы законопроекта также сетуют на то, что молодые люди откладывают рождение детей на момент после получения образования, профессии и материальных благ.
Идея исключить услугу аборта в частных клиниках поясняется тем, что в таких учреждениях якобы не соблюдается «неделя тишины», не проводятся консультации женщин с юристом и психологом, а также не сообщается о мерах социальной поддержки. Кроме того, в заксобрании Нижегородской области полагают, что у частных клиник отсутствует возможность оказания реанимационной помощи в случае осложнений в процессе прерывания беременности.
4 декабря спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко раскритиковала региональные инициативы по ограничению абортов. По ее словам, за последние пять лет число случаев прерывания беременности снизилось на 25%, но цифры «пока очень тревожные». По мнению Матвиенко, зачастую женщина принимает решение сделать аборт «из-за бытовой неустроенности». Она подчеркнула, что «главным ключом государственной политики» по этому вопросу должно стать убеждение, поддержка и конкретная помощь.
1 декабря об отказе частных клиник Липецкой области проводить аборты сообщила вице-губернатор региона Ольга Белоглазова. По словам чиновницы, такое «важное соглашение» было подписано в региональном управлении здравоохранения. Теперь прерывать нежелательную беременность женщины области смогут только в государственных больницах.
В декабре также губернаторы Курской и Псковской областей выступили с инициативой законодательно запретить склонение женщин к абортам.