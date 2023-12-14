14:02 (мск), источник: Комсомольская правда
«Будем действовать». Путин ответил на вопрос про открытие аэропорта в Краснодаре
Владимир Путин ответил по поводу открытия аэропорта в Краснодаре.
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Международный аэропорт «Пашковский» в Краснодаре 15 декабря собирается принять первый за два года тестовый рейс из Москвы. Он перестал сажать и отправлять самолеты с 24 февраля 2022 года. С момента начала СВО единственной действующей в курортном регионе оставалась воздушная гавань в Сочи. Теперь добраться в центр Краснодарского края или в другие курортные города можно было только по железной дороге или на машине. Вместе в краснодарским, закрылись аэропорты Ростова, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. И пока о возобновлении их работы речи не идет.
Зато возможность открытия неба над Краснодаром сначала озвучил 13 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а потом подтвердили в федеральном Минтрансе. И это стало первым за два года официальным заявлением на этот счет.
На пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря снова задали вопрос по поводу такой возможности.
— Для нас в первую очередь важна безопасность пассажиров. Но будем действовать, — ответил президент.
Уже известно, что тестовый полет из Вкуково совершит самолет ростовской авиакомпании «Азимут».
— В связи с появившимися публикациями в социальных сетях, сообщаем, что а/к «Азимут» подала заявку на выполнение технического рейса для проверки аэропортовых систем/оборудования. Информация о принятии официального решения об открытии аэропорта отсутствует, — поспешили объяснить выбор авиакомпании в краснодарском аэропорту.
По чем билетики?
К слову, билетов на этот рейс нет в продаже. Как пока и данных о том, сколько они будут стоить потом. Но цена может увеличиться пропорционально времени в пути.
Ожидается, что лайнер полетит по траектории, идентичной рейсам в Сочи — над Каспийским морем. Это незначительно, но все-таки увеличит дальность полета.
Если раньше полет из Краснодара до Москвы (и обратно) занимал от 2 до 2,5 часов, то в будущем станет на полчаса-час дольше.
По данным сервисов поиска билетов, средний чек из Сочи и Минеральных Вод до Москвы не превышает 5−8 тысяч рублей. Вероятно, похожий ценовой диапазон будет и для пассажиров в Краснодаре.
КСТАТИ.
Кто готов лететь на юг.
О своих намерениях лететь на юг сообщили «Победа», «Аэрофлот» и «Россия». Они даже назвали дату предполагаемого первого полета — после новогодних каникул.
А в авиакомпании «Россия» восприняли новость с воодушевлением.
— В Краснодар всегда была стопроцентная загрузка рейсов, они были востребованы по полной, — уточнили они «Комсомолке».
Не заросла народная тропа.
Во время долгого простоя аэропорт в Краснодаре действовал как тренировочная площадка для персонала. Здесь учились спасать забытых в багаже животных и действовать штатно в любых нештатных ситуациях.
Неофициально «Пашковский» продолжал сажать рейсы правительственных делегаций. Одним из таких непубличных авиавизитов стал прилет в начале ноября белорусского премьер-министра Романа Головченко в Краснодар.
В сентябре на поддержку закрытых из-за специальной военной операции аэропортов на юге и в центре России выделили дополнительные 2,6 миллиарда рублей. Тогда в кабмине Правительства пояснили, что выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.
До этого в мае 2023 года на те же цели из резервного фонда Правительства направляли еще почти 2,5 миллиарда рублей.