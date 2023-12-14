18:24 (мск), источник: Коммерсантъ
«Итоги года с Владимиром Путиным» в цифрах
14 декабря в Гостином Дворе прошла объединенная пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. Чем запомнится эта встреча — в материале «Ъ».
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Прямую трансляцию вели телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
За 4 часа 3 минуты президент ответил на 87 вопросов от 32 журналистов и 43 граждан. Для сравнения, на последней большой встрече с журналистами в 2021 году глава государства успел ответить на 63 вопроса 44 журналистов, а встреча длилась меньше — 3 часа 56 минут. Предыдущее общение главы государства с народом в прямом эфире в 2021 году продолжалось 3 часа 43 минуты. Рекорд самого долгого эфира остался не побит — в 2013 году он продолжался 4 часа 47 минут.
Наибольшее внимание было уделено социальной и экономической сферам: на эти темы было задано по 26% вопросов. Специальной военной операции было посвящено почти 14% вопросов, на темы спорта и внутренней политики было задано два и один вопрос соответственно.
Также глава государства ответил на 12 личных вопросов. Президента, в частности, спросили, как он переживает стресс (благодаря чувству долга), чем планирует заниматься в праздники (проводить время с семьей), кем он мечтал быть в детстве (сначала летчиком, а потом разведчиком), что он сейчас читает (Лермонтова), а также какой совет он дал бы себе образца 2000 года (не быть таким наивным в отношении российских «партнеров»).
Владимира Путина пригласили в Мордовию на юбилей «Комсомольской правды» в 2025 году, а также в Луганск.
Владимир Путин в ответах процитировал Отто фон Бисмарка («Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя»), а также Пьера де Кубертена («О спорт! Ты — мир!»), привел латинскую фразу «Dura Lex, sed lex» («Закон суров, но это закон»). Кроме того, глава государства пожелал молодежи «беречь честь смолоду», а также заявил, что «надо верить в великий русский, российский народ».
В ходе общения было 4 прямых включения из российских регионов (в прошлый раз — 12), а также показано 11 видеообращений (столько же, сколько и в прошлый раз). С просьбами к главе государства обратились десять человек.
За время пресс-конференции доллар и евро на Московской бирже снизились на 0,4 ₽ и 0,5 ₽ соответственно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,84%, индекс РТС — на 1,28%.