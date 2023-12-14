Итоги года с Владимиром Путиным: о мобилизованных и «пробеле» с ЧВК, проблемах с яйцами и вакцинами. Главное

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Необходимости в новой волне мобилизации нет.
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей: денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины.
Не хотят договариваться, мы вынуждены применять другие, военные меры.
О военных поставках Украине со стороны Запада: «Халява скоро может закончиться».
Ветераны будут востребованы в процессе воспитания школьников после окончания военной операции.
Наша линия фронта составляет 2 тыс. километров.
В зоне СВО находятся 617 тыс. российских военных.
Ситуация с ЧВК — пробел, допущенный Минобороны. Права бойцов ЧВК должны быть восстановлены, они должны пользоваться поддержкой и льготами, как и все участники боевых действий.
Условия особой экономической зоны в Шебекино Белгородской области нужно поддержать и сохранить рабочие места.
Госпереворот на Украине в 2014 году нужен был для создания конфликта, этим занимались наши «дружки» из США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают.
То, что сейчас происходит, похоже на огромную трагедию, на гражданскую войну между братьями.
Пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет.
То, что происходит в секторе Газа, — большая трагедия. В конфликте на Украине нет ничего подобного тому, что происходит в плане разрушений в палестинском анклаве: «Посмотрите на СВО и на то, что происходит в Газе, и “почувствуйте разницу”».
Уровень сотрудничества России с Китаем беспрецедентный. Товарооборот РФ с КНР в этом году вырастет на 30%, до $220−230 млрд.
РФ готова взаимодействовать с Францией, но это Макрон прекратил отношения.
Это не мы отказались от Нагорного Карабаха, а Армения нас об этом даже не информировала.
Если Молдавия хочет отказаться от более дешевых российских энергоносителей — это ее выбор.
Запас прочности у экономики РФ достаточный для того, чтобы идти вперед.
Рост экономики по итогам года ожидается в 3,5% — отыграли прошлогоднее падение.
Инфляция в России к концу года может ускориться до 8%, но ЦБ и правительство принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям.
С 1 января будет повышен МРОТ на 18%.
Использование доллара и евро в международных расчетах РФ снизилось до 24%.
Рост цен на куриные яйца составил 40%. Это связано с тем, что спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.
Россия выкупает взятые в лизинг самолеты. При этом рынок воздушных судов в России перегружен самолетами иностранного производства и нужно развивать собственное производство.
К 2030 году планируется выпустить свыше 1 тыс. отечественных пассажирских самолетов.
Российские автомобили выросли в цене на 40% — это много.
АвтоВАЗ справляется с выпуском машин, надеемся, что увеличение производства приведет к снижению цен.
Решать проблемы рынка труда мигрантами в ущерб интересам коренного населения нельзя. Нужен специальный орган, который занимался бы мигрантами.
Власть заинтересована в том, чтобы женщины сохраняли ребенка, но их права должны соблюдаться. Проблему абортов можно решить не запретами, а через поддержку семей и популяризацию семейных ценностей.
Неправильно, что банки берут комиссию за оплату услуг ЖКХ, с пенсионеров ее брать скоро не будут, решение принято.
Проблема с вакцинами от кори, краснухи и паротита — это технический сбой. Этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Всплеск кори в России начался из-за людей, переехавших с территории Украины, где низкий уровень иммунизации.
Появление нового учебника по истории объясняется тем, что раньше было больше 60 разных пособий, в том числе с историческими искажениями.
Возможно продление льготной семейной ипотеки, но оно должно исходить из реальных возможностей бюджета.
Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год.
О тарифах на трассе М-12 Москва—Казань: «Откуда такая цифра — 6 тыс.? По моим данным, это должно быть не больше четырех с половиной. Я проверю».
На развитие Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей предусмотрен 1 трлн руб. ежегодно.
Экономика в регионах восстанавливается, в этом году они заплатили 170 млрд руб. в федеральный бюджет.
Льготную ипотеку в регионах нужно распространить на вторичное жилье.
Подъемные по программе «Земский доктор» будут повышены для врачей до 2 млн руб., для фельдшеров — до миллиона.
О приговоре Баязитовой: экономические приговоры вызывают вопросы, то, что сделала эта женщина плохо, но нужны ли такие сроки — «она что, крупный оппозиционный деятель?» Законодатели оценят строгость наказания за экономические преступления.
О деле Гершковича: договоренности об обмене заключенными между РФ и США должны быть взаимоприемлемыми. Россия контактирует с США по этому вопросу и надеется найти оптимальное решение.
Решение МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям — «полное извращение идей Олимпийского движения». Нужно внимательно проанализировать условия МОК перед тем, как принимать решение об участии в международных турнирах.
Объемы федерального финансирования развития спорта в регионах РФ снизились в этом году по сравнению с предыдущим. Их необходимо наращивать, данный вопрос будет включен в президентскую программу.