Цены на яйца, права бойцов ЧВК и дело Баязитовой. О чем еще говорил Путин на «Итогах года»

Во время загрузки произошла ошибка.
Глава государства констатировал стабильность российского финансового рынка, осудил международных спортивных чиновников, которые «похоронят олимпийское движение», и извинился перед россиянами за рост цен на яйца. ТАСС собрал основные тезисы президента.
Рост цен на куриные яйца связан с увеличением спроса, но это не снимает ответственности с властей: «Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства».
Путин уже обсудил этот вопрос с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым: «Совсем недавно я разговаривал с министром сельского хозяйства. Спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что у них все в порядке. На что я ему ответил: а вот у граждан наших как-то есть проблемы».
Президент и сам предпочитает куриные яйца: «В свое время мог 10 сразу с утра навернуть».
О приговорах журналистам и бизнесменам
Путин не знает деталей дела журналистки Александры Баязитовой, но уверен, что ни о какой «охоте на ведьм» речи не идет:
А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Что такое она сделала, что на нее охотиться надо. Никто, я уверен, на нее не охотится.
Большие сроки за экономические преступления — «как-то перебор, это очевидно»: «Когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал».
Международные спортивные чиновники противоречат и извращают идеи Пьера де Кубертена, они «слишком увлеклись бизнес-стороной» и попали в зависимость от спонсоров: «Если они будут и дальше действовать таким же образом, то они похоронят олимпийское движение».
Спортсменам следует дать возможность выступить на Олимпиаде, но необходимо «внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет», и принять «взвешенное решение».
Ситуация на финансовом рынке в целом стабильна. Власти выполняют и будут выполнять обязательства перед гражданами, несмотря на рост расходов на оборону.
Россия не отказывается от доллара и евро — страны Запада сами устроили ей проблемы с расчетами в иностранных валютах: «Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу».
Курс рубля зависит «от экономических условий», в том числе от цен на экспортные товары и растущего спроса внутри страны. Указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки «сыграл свою роль», но эта мера «носит временный характер».
Проблема с признанием бойцов ЧВК ветеранами боевых действий существует: «И я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены министерством обороны».
Кроме того, «формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом», а их бойцы заключали контракты не с государством.
Права бойцов должны быть восстановлены:
Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений, это моя принципиальная абсолютно позиция.
О возможном открытии аэропортов
Аэропорт Краснодара действительно может быть открыт, он находится достаточно далеко от зоны боевых действий: «Надо посмотреть, еще раз проанализировать».
Идея нового президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар понятна, «но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны». Кроме того, такая жесткая привязка к доллару «чревата серьезными социально-экономическими последствиями».