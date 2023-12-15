07:57 (мск), источник: AmurMedia.ru
«С нами Бог» и «Урагшаа»: как отреагировали на президентский онлайн ДВ-губернаторы
Все главы дальневосточных регионов прокомментировали прямую линию президента — каждый по-своему.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным длилась четыре часа. Наверно, справедливо будет сказать, что одними из самых внимательных ее зрителей стали губернаторы, для которых прозвучавшие тезисы носили не столько информативный, сколько императивный характер. Все главы дальневосточных регионов прокомментировали мероприятие, кто-то эмоционально («С нами Бог! За нами правда!» или «буряты не отступают! Урагшаа!»), кто-то сдержано и по-деловому. Кто, как и на что отреагировал — в обзоре ИА PrimaMedia.
Хабаровск — с нами Бог, за нами — Правда
Реакция главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, пожалуй, оказалась наиболее насыщенной с визуальной точки зрения. Губернатор показал ракурс, с которого он следит за онлайн-трансляцией (с его кресла в рабочем кабинете), добавил две одинаковых фотографии, как он следит за онлайн-трансляцией в интерьере рабочего кабинета (слева — телевизор с Путиным, справа — фотография с президентом), и фотографию себя одного, внимательно следящего за президентом.
Губернатор посвятил прямой линии один большой итоговый пост, в котором отметил, что «Президент России Владимир Владимирович Путин подвел итоги 2023 года и ответил на волнующие всех граждан России вопросы», «осветил тему специальной военной операции, стратегические вопросы экономики и социальной сферы, бюджетной и внутренней политики. Была и международная повестка».
Дегтярев выделил мысль президента о том, что «сбережение народа России это высший национальный приоритет». Лучшее тому доказательство — рост продолжительности жизни.
Губернатор добавил, что «дальневосточникам Президент уделяет особое внимание». Он упомянул его слова «Регион колоссальный! Он захватывает просто, этот Дальний Восток» и перечислил меры государственной поддержки на территории — Дальневосточный гектар, Дальневосточная ипотека, Дальневосточный квартал, Президентская единая субсидия, режимы ТОР и СПВ, плоские тарифы на авиаперелеты, в том числе, в Москву и Санкт-Петербург.
«Сейчас под руководством Верховного Главнокомандующего идет борьба за будущее страны. В рамках специальной военной операции мы защищаем от неонацизма не только жителей Донбасса и исторически русские земли, но и само право на свободу и независимость! И Победа будет за нами! С нами Бог, за нами — Правда!», — завершил свой пост Михаил Дегтярев.
Приморье — Китай и рекорды
Глава Приморья Олег Кожемяко отметился четырьмя постами в своем телеграм-канале (18+). Он назвал «важным и нужным решением» продление плоских тарифов для перелетов на Дальнем Востоке, подчеркнув, что «сегодня из Владивостока в Москву рейсом “Аэрофлота” вылетел миллионный пассажир на этом направлении. Это рекорд в новейшей истории».
Во-вторых, губернатор прокомментировал слова президента о стабильном развитии экономических связей с Китаем. Здесь он выделил особую роль Приморья, для которого Китай — важнейшее направление. Олег Кожемяко указал, что с начала года регион принял более 70 китайских делегаций, неоднократные ответные визиты, рост на 35% торгового оборота, взаимодействие в культуре, спорте и других сферах со взаимным интересом.
Дважды глава Приморья упомянул президентское заявление о том, что бойцы частных военных компаний будут приравнены в правах к другим участникам СВО.
Очень нужное решение. Ко мне часто поступают обращения от бывших бойцов разных ЧВК. Люди спрашивают о мерах поддержки, льготах. Президент четко обозначил свою позицию по этому поводу — все участники боевых действий должны быть уравнены в правах", — написал Кожемяко.
По итогу мероприятия губернатор записал минутный ролик, в котором снова прошелся по главным темам — продление семейной ипотеки и плоских тарифов, решение о бойцах ЧВК «Вагнер» и развитию отношений с Китаем.
Якутия — интернет и Ленский мост
Команда главы Якутии Айсена Николаева пристально следила за прямой линией, обращая внимания на большие экраны, где демонстрировались случайные вопросы от жителей. Глава Республики посвятил два поста таким вопросам от якутян.
Один из них — об обеспечении поселка Чокурдах Аллаиховского района высокоскоростным интернетом.
«Подключение поселка Чокурдах к высокоскоростному интернету запланировано в рамках проекта “Синергия Арктики” до 2026 года. Это масштабный проект, который разработан и будет реализован Якутией совместно с Минцифрой РФ. Всего этим крупнейшим проектом предусмотрено строительство оптоволоконных линий связи общей протяженностью более 7000 км с подключением 86 населенных пунктов», — ответил он на непрозвучавший вопрос.
Также на прямую линию поступил вопрос о строительстве Ленского моста.
«Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным дано прямое поручение Правительству страны о финансировании и завершении строительства Ленского моста до 2028 года», — написал Айсен Николаев.
В итоговом посте глава региона выделил плоские тарифы, продление национального проекта по поддержке первичного звена здравоохранения, вспомнив о том, что «недавно Владимир Владимирович принял участие в открытии современной поликлиники в Таттинском улусе, которая по своему оснащению не уступает лучшим медучреждениям страны».
"Мы гордимся тем, что Якутия вносит свой весомый вклад в развитие нашей великой державы. Наша республика первая на Дальнем Востоке и седьмая в стране по приросту населения, первая в округе по социальной газификации, мы одни из лидеров страны по цифровой зрелости и креативной экономике.
От имени всех жителей нашей многонациональной республики выражаю большую благодарность нашему Президенту за внимание и поддержку! Вместе только вперёд!", — написал Айсен Николаев.
Сахалин — технологический суверенитет
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко опубликовал три поста, в которых много размышлял о геополитике и приземлял темы на островную территорию.
«Мы живем в эпоху перемен, когда старый мировой порядок рушится, а новый формируется у нас на глазах. Россия находится в авангарде этого процесса, шаг за шагом возвращая себе статус одного из главных мировых игроков», — написал губернатор.
По его словам, прямая линия с президентом — одно из ключевых событий года.
«Это своеобразный срез того, что происходит в стране, как россияне реагируют на те или иные события, на решения главы государства. И по количеству обратившихся на прямую линию мы видим, что такое общение с Владимиром Путиным имеет большое значение для наших граждан. Прямой диалог позволяет вскрыть проблемы и решить их», — считает Валерий Лимаренко.
В итоговой публикации он дал краткий срез наиболее важных тем и смыслов. Глава региона отметил, что президент начал разговор с темы защиты суверенитета страны — «одной из наших главных ценностей».
«России удалось его сохранить на международной арене, в экономике, промышленной сфере, внутренней политике. Яркий пример — решение о передаче наших нефтегазовых проектов российским операторам. Оно позволило продолжить добычу нефти и газа, защитив отрасль. Это и есть технологический суверенитет», — написал Лимаренко.
Другой пример он увидел в наращивании производства самолетов российской сборки.
«Тысяча бортов, которые произведут к 2030 году, будет востребована авиакомпаниями страны. В том числе, нашей Единой дальневосточной авиакомпанией “Аврора”. Новый флот позволит расширить географию полетов и интенсивность рейсов», — написал губернатор.
По его словам, президент подтвердил свою позицию по отношению к Дальнему Востоку, перечислив субсидирование авиаперевозок и возвращение в повестку темы полных «северных надбавок» к зарплате для тех, кто родился на Дальнем Востоке.
По заведенной традиции, глава региона перечислил текущие успехи территории, которые стали возможны благодаря федеральной поддержке. В их числе были упомянуты ускоренные темпы расселения аварийного жилья, модернизация электроэнергетики, газификация региона и повышение транспортной доступности.
ЕАО — «Общее мнение — страна хорошеет на глазах»
Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн показал, что прямая линия с президентом — это серьезно. За онлайном по большому экрану следило почти все правительство и общественность, собравшаяся вечером в зале заседаний. Глава региона отметился одним большим итоговым постом.
«Один из ключевых тезисов — о том, что Правительству РФ удается, несмотря на повышение расходов, выполнять все свои обязательства перед гражданами. И президент здесь выступает гарантом: то, что государство обещает людям, оно всегда исполняет», — написал Гольдштейн.
По его словам, «общее мнение — страна хорошеет на глазах». За год был компенсирован «небольшой откат» от санкций и обеспечена устойчивость финансовой системы.
«Еврейская автономная область, как дальневосточный форпост на границе с Китаем, тоже заметно преобразилась за последние годы», — написал губернатор, приведя в пример запуск трансграничного мостового перехода, который «дал региону новый импульс и делает его логистическим центром ДФО».
Новые горизонты развития промышленности, по мнению Гольдштейна, откроет грядущая газификация.
Губернатор отметил большой блок по СВО. И здесь ЕАО вносит свой весомый вклад в достижение её целей.
«Наш долг — отстоять суверенность нашей страны, помочь воинам вернуться домой живыми и сделать так, чтобы их семьи ни в чем не нуждались. Пока солдаты находятся на передовой, мы трудимся здесь, чтобы обеспечить им надежный тыл. Те же задачи ставит и Владимир Владимирович. Никто не сомневается: с таким лидером Победа однозначно будет за нами!», — написал Ростислав Гольдштейн.
Магадан — перелеты и тарифы
Губернатор Магаданской области Сергей Носов практически вел онлайн-трансляцию прямой линии, посвятив ей сразу пять постов, включая итоговый.
Глава региона отметил стартовые слова Путина о главной задаче на предстоящие годы укрепление суверенитета России.
«У нашей страны достаточный запас прочности, чтобы двигаться вперёд. Растёт экономика, заработные платы, инвестиции и прибыль предприятий. Устойчивость демонстрирует банковский сектор. Сокращается безработица и внешний долг», — написал губернатор.
Затем Носов транслировал слова Путина о СВО и о том, что «необходимости в новой волне мобилизации нет». Ежедневно 1,5 тысячи мужчин поступают на службу в вооружённые силы, и поток желающих защищать Родину с оружием в руках не прекращается.
Сергей Носов единственный из губернаторов осветил слова президента о том, что тарифы на ЖКХ должны увеличиваться мягко и своевременно.
«Понимая значимость этого вопроса для колымчан, учитывая высокую долю коммунальных платежей в расходах жителей, и выполняя задачу, поставленную главой государства о недопущении снижения уровня жизни в регионе, в Магаданской области изменение платы будет установлено на минимально возможном уровне, разрешенном ФАС», — написал он.
Конечно, молниеносно последовала реакция на вопрос магаданского журналиста о льготных перевозках и расширении их на хабаровское и новосибирское направление («для жителей Магаданской области перелеты остаются единственным доступным транспортом для связи с материком», «благодарен Владимиру Владимировичу за поддержку программы плоских тарифов» и «мы работаем с авиакомпаниями по расширению сети маршрутов и снижению стоимости билетов для пассажиров»), а также по северному коэффициенту — Путина попросили вернуть полную надбавку для тех, кто родился на Колыме, без пятилетнего стажа. Сергей Носов интерпретировал это как «северный коэффициент для молодых специалистов».
«Поддержка и закрепление кадров — одно из приоритетных направлений нашей работы. Объединение федеральных проектов и региональных программ дают хороший эффект. В поселках мы ремонтируем муниципальные квартиры, в Магадане идет строительство домов на Гороховом поле, что позволит реализовать программу арендного жилья для специалистов», — написал губернатор.
Сергей Носов также отметил, что «почётно внимание Главы государства к Магаданской области, к вопросам и обращениям колымчан».
«Пока у нас есть поддержка президента и правительства РФ, нам по плечу справиться с любыми задачами. Вместе — сделаем жизнь на Колыме лучше!», — подытожил губернатор.
Камчатка — яйца, огурцы, помидоры
Губернатор Камчатки Владимир Солодов по итогам прямой линии опубликовал пятиминутный видеоролик, в котором сообщил, что «как и большинство жителей нашей страны, я внимательно следил за ответами Владимира Владимировича. Как и всегда, Президент уделил внимание тому, что действительно волнует наших граждан. Ряд вопросов я отметил для себя отдельно».
Глава Камчатки записал себе тему авиаперелетов, выразив уверенность, что удастся сдвинуть с мертвой точки субсидирование перелетов в Хабаровск и Владивосток. По его словам, благодаря вопросу магаданского журналиста ситуация вернулась в поле президентского внимания — сам Солодов поднимал ее на встречах с главой государства ранее.
Также Солодов отметил, что президент поддержал темы исчисления стажа дальневосточника по-новому, расселения людей, проживающих в районах крайнего севера («которая стоит не так остро, как в республике Коми». Злободневным был назван рост цен на продукты питания («на Камчатке стоимость яиц начинается от 110 рублей за десяток»).
«Острый вопрос, которые не прозвучал, но был отмечен бегущей строкой — стоимость на овощи закрытого грунта, свежие помидоры и огурцы», — сказал губернатор и тут же добавил, что проект строительства теплиц в регионе перешел в финальную стадию, и данная продукция должна «обеспечить около 40 процентов нашего рынка».
«Решения президента ложатся в протокол. Ну, а мы не дожидаясь его уже приступи к исполнению», — заверил Солодов.
Забайкалье — народосбережение, ценности и Китай
Глава Забайкалья Александр Осипов сделал анонс трансляции и также, как и коллега из ЕАО, показал, как ее смотрят в правительстве. Большое внимание он уделил словам президента о СВО.
«Один из главных приоритетов у нас сегодня — забота о тех людях, которые обеспечивают нашу победу, наше будущее. И Президент сегодня в очередной раз обратил внимание на то, что все участники специальной военной операции и их семьи должны быть обеспечены нашим вниманием», — написал губернатор.
Он добавил, что "есть ряд нерешенных вопросов, и мы неоднократно их ставили федеральному центру и обращали внимание на то, что регионы вынуждены сами разрабатывать все возможные меры поддержки своим землякам, участвующих в СВО.
«Происходит это вразнобой, потому что у каждого региона свои подходы и возможности. Мы сейчас обратимся в федеральный центр, чтобы такого не было. Тем более, что речь идёт очень серьёзных деньгах для региональных бюджетов», — отметил Осипов.
Естественно, важной темой стали плоские тарифы («для Забайкалья это очень важно. У нас один из самых бурно растущих аэропортов»).
Прокомментировал губернатор и «ценностную составляющую» президентской речи, обозначив проблемный момент.
«На уровне Забайкальского края разработана программа народосбережения, где есть самые разные меры, касающиеся благополучия, работы, здоровья людей, семей и так далее. Но самым главным там является ценностная составляющая. Однако, загрузить её в систему образования, спорта, культуры и другие сферы при наличии федеральных государственных стандартов практически нереально. Учебники и методички пишутся не нами. Мы хотели бы обратите на это особое внимание и изменить ситуацию», — сообщил глава региона.
Итоговый видео-комментарий губернатор целиком посвятил развитию торговых связей с Китаем, упомянув роль своего региона в 200-миллиардном торговом обороте и сообщив, что решения правительства на эту тему «у нас на марше».
Чукотка — «Жители России по праву гордятся таким уникальным форматом»
Глава Чукотки Владислав Кузнецов отметился небольшим итоговым комментарием, который озаглавил «Главная задача — укрепление суверенитета России и улучшение жизни людей».
По его словам, «жители России по праву гордятся таким уникальным форматом, как “прямая линия” с Президентом, где каждый может задать свой вопрос главе государства, обратить внимание на проблему и решить её на месте».
Среди главных тем губернатор выделил суверенитет России, повышение уровня жизни людей, поддержка участников СВО и их родных, забота о многодетных семьях, пенсионерах, помощь малому и среднему бизнесу.
«Владимир Владимирович Путин не только ответил на вопросы, но и фактически подвёл итоги 2023 года. Особо для нас важно, что были озвучены вопросы по поддержке Дальнего Востока и его жителей. Благодарим Президента за внимание к регионам. Все вместе работаем на благо Чукотки!», — написал Владислав Кузнецов.
Бурятия — «Буряты не отступают! Урагшаа!»
Глава Бурятии Алексей Цыденов в первом своем комментарием порадовался тому, что слово дали представительнице его региона.
«Ура! Президент дал слово нашей девушке. Будем развивать наш Центр Восточной Медицины», — написал он.
В дальнейшем посте он раскрыл тему подробнее.
«Вопрос развития нашего Центра Восточной медицины прозвучал на прямой линии с Президентом! Владимир Владимирович пообещал рассмотреть вопрос. Центр Восточной медицины — единственный в России, где традиционные методы лечения успешно интегрированы при реабилитации пациентов и включены в ОМС. В рамках деятельности Центра Восточной медицины применяются методы диагностики и лечения тибетской, монгольской, а также нашей бурятской медицины. В том числе, производятся лекарства и БАДы на основе местных бурятских растений. И всё это показывает высокие результаты», — написал он.
Глава региона добавил, что имеется хорошая практика использования восточной медицины в рамках реабилитации жителей после ковида. А сейчас в Центре проходя реабилитацию ребята после СВО.
«Поэтому есть, что масштабировать, есть, что внедрять, чтобы давать людям дополнительные возможности для лечения и реабилитации, в том числе и бойцов СВО», — написал губернатор, добавив, что «будем придавать нашему центру статус научно-внедренческого».
«И да, президент еще раз отметил силу и дух жителей Бурятии — буряты не отступают! Урагшаа», — подытожил Цыденов.
Амурская область — «Победа будет за нами»
Губернатор Амурской области Василий Орлов ограничился одним итоговым постом, в котором отметил, что президент «ответил на множество вопросов, которые касаются практически каждого жителя региона».
Сам губернатор выделил продление семейной ипотеки («уверен, что для многих амурчан это хорошая новость, ведь эта программа поддержки делает жилье доступнее»), возвращении полных северных надбавок («рассчитываем, что выплаты возобновятся и позволят поддержать амурчан, работающих в непростых условиях»), продление плоских тарифов («очень нужная мера поддержки, благодаря ей наш регион становится доступнее для туристов, и самое главное — больше амурчан могут позволить себе путешествовать».
«Но самые главные ответы касались спецоперации. Много усилий приложено для укрепления суверенитета нашей страны, поэтому уверен — победа будет за нами», — завершил свой пост губернатор Амурской области.