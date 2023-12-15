Орбан рассказал, как защитит Венгрию от последствий решения ЕС по Украине

«Я дал понять, что мы не будем колебаться ни минуты, за финансовые, экономические последствия этого плохого решения венгры расплачиваться не будут. Пусть платят те, кто это решение принимал. Так что если возникнет, например, в сельском хозяйстве, такая ситуация, что надо будет защищать интересы венгерских фермеров, то Венгрия нажмет на ручной тормоз, на этот счет не должно быть сомнений», — сказал Орбан.
По его словам, если «президент Франции, канцлер Германии и остальные 24 лидера» хотят двигаться по этому пути, то «у Венгрии есть возможность обратить их внимание на то, что это плохое решение и в последствиях, в выплатах мы участия не примем и нажмем ручной тормоз».
В качестве примеров неправильных решений ЕС Орбан назвал миграционную политику сообщества и введение антироссийских санкций.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, ранее заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.