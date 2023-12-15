СМИ: Украина «обязательно потерпит поражение» без помощи США

«С нами нет гарантии успеха, но без нас они точно потерпят поражение», — цитирует телеканал высокопоставленного американского военного чиновника.
«Если речь идет о захвате и дальнейшем удержании территорий, то трудно представить, как это может быть успешным без постоянной поддержки США», — сказал один из европейских дипломатов.
В более широком смысле западные чиновники опасаются, что потеря или дальнейшая задержка поддержки со стороны США скажется на помощи со стороны союзников. Украина пережила еще один удар, когда Венгрия заблокировала дальнейшую помощь Европейского союза, хотя ожидается, что переговоры по этому вопросу возобновятся в январе.
По информации CNN, сейчас западные разведслужбы подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. Один высокопоставленный американский военный чиновник назвал несколько месяцев, а в худшем случае — значительное потери или даже поражение к лету. По его словам, победа России станет не только «ужасной новостью для Украины, но и катастрофой для европейской безопасности в целом, а также серьезным ударом для США».
14 декабря конгресс утвердил проект оборонного бюджета США на 2024 г. Он составит около $886 млрд, из которых на военные нужды Украины выделено $800 млн. В этот пакет также войдут $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности. Программа не подразумевает прямой помощи из резерва Пентагона. Минобороны США предстоит заключать контракты с производителями вооружения. На аналогичные цели законодатели направят еще $300 млн в 2025 г.