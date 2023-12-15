СМИ: Украина «обязательно потерпит поражение» без помощи США

По информации CNN, сейчас западные разведслужбы подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. Один высокопоставленный американский военный чиновник назвал несколько месяцев, а в худшем случае — значительное потери или даже поражение к лету. По его словам, победа России станет не только «ужасной новостью для Украины, но и катастрофой для европейской безопасности в целом, а также серьезным ударом для США».