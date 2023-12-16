От землетрясения до войны: названы 12 главных международных событий 2023 года

Два мощных землетрясения с интервалом в девять часов произошли 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции. В результате разгула подземной стихии в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в соседней Сирии — более 8 тысяч, ещё десятки тысяч пострадали и остались без крова. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур по жертвам землетрясение, признанного самым мощным в Турции с 1939 года. Да и вообще предыдущее превышающее по числу жертв землетрясение в мире произошло в 2010 году на Гаити (там погибли более 220 тысяч человек).