От землетрясения до войны: названы 12 главных международных событий 2023 года

Война года: Израиль против ХАМАС
Внезапный рейд боевиков палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября стал настоящим шоком. Хваленые и всезнающие, как считалось доселе, израильские спецслужбы «проворонили» нападение, жертвами которого стали сотни израильтян, многие десятки попали в заложники. Едва оправившись от первоначальной растерянности, еврейское государство начало свою войну возмездия — формально против ХАМАС, фактически против перенаселенного крошечного палестинского анклава. За два с небольшим месяцев количество жертв среди палестинцев приблизилось к двум десяткам тысяч.
Гибель множества мирных жителей вызвала негативную реакцию даже у традиционных союзников Израиля — включая США, которые призвали Тель-Авив минимизировать ущерб для гражданских лиц. Будущее Газы остается туманным, а перспективы ближневосточного урегулирования оказались отброшены на многие годы назад. Утешает одно: большой войны на Ближнем Востоке пока удалось избежать. А еще события в Газе стали настоящим ударом для властей в Киеве, почувствовавших, что интерес мировой общественности от них переориентировался на израильско-палестинский кризис.
Катаклизм года: землетрясение в Турции и Сирии
Два мощных землетрясения с интервалом в девять часов произошли 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции. В результате разгула подземной стихии в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, а в соседней Сирии — более 8 тысяч, ещё десятки тысяч пострадали и остались без крова. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур по жертвам землетрясение, признанного самым мощным в Турции с 1939 года. Да и вообще предыдущее превышающее по числу жертв землетрясение в мире произошло в 2010 году на Гаити (там погибли более 220 тысяч человек).
Ссора года: США сбили китайский воздушный шар
Отношения между Вашингтоном и Пекином продолжают переживать трудные времена. А в феврале Соединенные Штаты объявили, что отслеживают предполагаемые китайские воздушные шары-шпионы над Северной и Южной Америками, причем один из них дрейфовал во воздуху от Юкона до Южной Каролины, прежде чем был сбит на следующий день, а второй завис над Колумбией и Бразилией. За этим событием последовали последующие обнаружения и сбивания высотных объектов в других местах. В Китае весьма болезненно отнеслись к американским действиям и риторикой.
Окончательно не скатиться американско-китайским отношениям под откос помог состоявшийся в середине ноября визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты — впервые с 2017 года. Китайский лидер провел саммит с президентом США Джо Байденом. И Пекин, и Вашингтон согласились возобновить приостановленные военные коммуникации и сотрудничать в борьбе с усиливающимся климатическим кризисом.
Страшилка года: искусственный интеллект против человечества
В марте американская корпорация OpenAI запустила мультимодальную большую языковую модель GPT-4. Это событие подстегнуло не только надежды на выгоды, которые сулит использование искусственного интеллекта, но и опасения, что самобучающийся и бесконтрольный ИИ может представлять серьезную опасность для человечества.
Неудивительно, что вскоре Илон Маск вместе с сотнями экспертов в области искусственного интеллекта опубликовал письмо с требованием ввести мораторий на обучение систем более мощных, чем GPT-4, так как неконтролируемый процесс в этой области, по мнению Маска и согласных с ним специалистов, может представлять угрозу для нашей цивилизации.
А в ноябре в Великобритании прошел первый саммит по безопасности искусственного интеллекта, на котором 28 стран подписали «первое в мире соглашение» о том, как управлять наиболее рискованными формами искусственного интеллекта.
Выборы года: Эрдоган — победитель
В мае прошли два этапа выборов президента Турции. Действующему главе государства Эрдогану противостоял в качестве главного политика кандидат объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Основными темами внутри страны были экономический кризис, последствия катастрофического землетрясения и огромное множество сирийских беженцев. На международном уровне вопрос состоял в том, продолжит ли Турция под руководством Эрдогана независимый курс или же под влиянием Кылычдароглу будет больше ориентироваться на Запад.
Во втором туре Эрдоган набрал более 52 процентов голосов, и Кылычдароглу пришлось смириться с поражением. А победитель продолжает лавировать между Западом и Россией, стараясь извлечь максимальную выгоду.
«Динамо» года: Швеция застряла под дверью НАТО
После начала в феврале 2022 года спецоперации на Украине Финляндия и Швеция решили распрощаться с традиционным нейтральным статусом и присоединиться к НАТО. Главным препятствием для Стокгольма и Хельсинки на этом пути оказалась натовская же Турция, которая выдвинула ряд жестких условий североевропейским рекрутам.
Финнам удалось снять турецкие претензии — и уже 14 апреля Суоми стала 31-м членом Североатлантического альянса. А вот Швеция продолжила изнывать в натовском предбаннике. Мало того, что в Анкаре не выражали восторга по поводу того, как Стокгольм шел навстречу требованиям Турции, так еще «подсуропили» и скандальные акции с сожжением на шведской земле Корана.
Выторговавший, судя по всему, для себя ряд уступок от западных союзников Эрдоган милостиво согласился 23 октября подписать протокол о вступлении Швеции в НАТО. Но рано радовались в Стокгольме: документ перешёл на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции. Словом, на сей день воз поныне там.
Переворот года: Нигер и компания
После того, как 26 июля в Нигере президент Мохаммед Базум был свергнут в результате государственного переворота, а члены его президентской гвардии и вооруженных сил захватили контроль над страной и назначили генерала Абдурахамана Чиани лидером военных властей, на западе Африки запахло войной. Региональное объединение стран пригрозило новым властям военной интервенцией, если они не восстановят статус-кво. Но ряд других государств в регионе пообещали «вписаться» за Нигер.
На этом фоне как-то «незамеченным» прошла смена власти в Габоне, где после объявления о переизбрании действующего президента Али Бонго Ондимбы президентом Габона после президентских выборов 30 августа военные совершили успешный госпереворот, положив конец 56-летнему правлению семейства Бонго.
По этому поводу никто никакими интервенциями почему-то грозить не стал. Да и с Нигером идею иностранного военного вмешательства «замумукали».
Исцеление года: COVID сменил масть
В мае Всемирная организация здравоохранения прекратила квалифицировать COVID-19 как «глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», хоть и продолжила относиться к нему как к пандемии. Еще раньше, в самом начале года многие страны ввели ограничения на поездки из Китая в связи с ослаблением пекинской политики «нулевого COVID». Зато Поднебесная вновь открыла свои границы для иностранных туристов, ознаменовав окончание ограничений на поездки, которые начались в марте 2020 года.
Коронация года: Карл III стал полноценным королем
На 75-м году своей жизни бывший наследный принц Великобритании Чарльз, объявленный после смерти Елизаветы II королем Карлом III, наконец-то короновался 6 мая вместе с королевой Камиллой.
Церемонию постарались сделать так, чтобы она сочетала вековые традиции с более соответствующими XXI столетию новации. На торжествах присутствовали более 2000 гостей, включая политиков, иностранных монархов, кронпринцов, принцесс и поп-звезд. Коронованный короной святого Эдуарда король поклялся править в соответствии с христианской верой и произнес специально написанную для него молитву. Вслед за коронацией последовала присяга наследника трона принца Уильяма своему отцу.
Несмотря на то, что экономика Великобритании переживает не самые лучшие времена, торжества по случаю коронации влетели в копеечку. По неофициальным оценкам, она обошлась в сумму от 50 до 100 миллионов фунтов (но есть и более смелые версии — до 250 миллионов фунтов).
Катастрофа года: взорвался «Титан»
В июне внимание мировых СМИ привлекла трагическая история с глубоководным аппаратом «Титан», на котором к месту крушения знаменитого лайнера «Титаник» спускались пять весьма состоятельных и известных мужчин.
Поисково-спасательная операция началась на следующий день после того, как оборвалась связь с «Титаном». Поначалу предполагалось, что члены экипажа могут быть живы, а имеющегося на борту кислорода хватит примерно на четверо суток. Началась априори безнадежная гонка со временем, но спустя три дня после начала поисково-спасательной операции в океанских глубинах были обнаружены обломки глубоководного аппарата. Характер обнаруженных фрагментов позволяет заключить, что наиболее вероятной причиной крушения «Титана» послужил взрыв-имплозия, мгновенно разрушивший прочный корпус огромным внешним давлением. Все находившиеся на борту погибли мгновенно.
Претензия года: Венесуэла против Гайаны
После того, как 3 декабря в Венесуэле прошел референдумо том, согласны ли избиратели с созданием нового штата на спорной территории Гуаяна-Эсекиба, которая в настоящее время находится под контролем соседней Гайаны, возникла угроза возникновения нового международного конфликта — на сей раз в Южной Америке. Несмотря на то, что Венесуэла провозгласила регион своим 24-м штатом, а США дали понять, что поддержат гайанцев против Боливарианской Республики, призрак грядущей войны, похоже, отступил. Во всяком случае, аналитики скептически оценивают ее вероятность.
Кинособытие года: «Барбингеймер»
Голливуд в последние годы как-то не слишком радует поклонников кино мощными блокбастерами. В 2023-м фабрика грез попыталась порадовать публику двумя фильмами — «Барби» от Warner Bros. Pictures и «Опенгеймером» от Universal Pictures. Одновременный выход в прокат диаметрально противоположных по стилистике и содержанию лент — фантастической комедии о кукле Барби и байопиком про физика, руководившего Манхэттенским проектом, — произвел немалый шум в интернете, а пресса заговорила о феномене «Барбингеймера» как о кинособытии года. Их совместный премьерный уик-энд стал четвертым по величине в американском прокате за всю историю кинематографа.