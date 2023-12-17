Таможня Германии пригрозила конфискацией отправленных из России подарков

Ведомство напомнило, что в состав подарочных отправлений могут входить запрещенные к экспорту из России категории товаров: бумага, целлюлоза, драгоценные камни и металлы, сигареты, химическая и пластмассовая продукция, косметика и другая продукция. Эти правила приняты с соответствии с регламентом Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014.
Нет исключения из запретов в отношении подарочных отправлений, подпадающих под действие приложения к Санкционному регламенту, которые иногда отправляются от одного частного лица в России другому частному лицу на таможенной территории ЕС.
Berliner Zeitung отмечает, что близится Рождество — период, когда многие российские немцы или легально проживающие в Германии российские граждане обмениваются подарками.
Прежде таможня Германии предупреждала, что личные вещи россиян могут быть конфискованы при попытке пересечь границу страны, исключений сделано не будет. Запрету на импорт в соответствии с санкциями подлежат все без исключения товары, перечисленные в приложении XXI к регламенту № 833/2014, в том числе смартфоны, ноутбуки и др.
8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих с 2022 года санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Также в категорию запрещенных товаров попадают косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты и другие вещи (всего более 160 позиций).
В позднейшей редакции разъяснений ЕК указано, что в отношении товаров, которые вызывают «незначительные опасения» в вопросе обхода санкций, таких как предметы личной гигиены и одежда, надетая на путешественника или находящаяся в его багаже и «явно предназначенная строго для личного использования», «национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом».