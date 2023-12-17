Таможня Германии пригрозила конфискацией отправленных из России подарков

Ведомство напомнило, что в состав подарочных отправлений могут входить запрещенные к экспорту из России категории товаров: бумага, целлюлоза, драгоценные камни и металлы, сигареты, химическая и пластмассовая продукция, косметика и другая продукция. Эти правила приняты с соответствии с регламентом Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014.

Нет исключения из запретов в отношении подарочных отправлений, подпадающих под действие приложения к Санкционному регламенту, которые иногда отправляются от одного частного лица в России другому частному лицу на таможенной территории ЕС.

Прежде таможня Германии предупреждала , что личные вещи россиян могут быть конфискованы при попытке пересечь границу страны, исключений сделано не будет. Запрету на импорт в соответствии с санкциями подлежат все без исключения товары, перечисленные в приложении XXI к регламенту № 833/2014, в том числе смартфоны, ноутбуки и др.

Под эмбарго попадают и личные автомобили — о том, что въезд на территорию Германии на личной машине из России будет расцениваться немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, стало известно еще в начале июля. Тогда с арестом автомобилей в ФРГ столкнулись несколько российских граждан. Немецкие таможенники при аресте ссылались на регламент ЕС № 833/2014.