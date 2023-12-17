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Парламент одобрил улучшение услуг пассажироперевозок между Молдовой и ЕС

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Регулярные и специальные регулярные международные автомобильные перевозки между Республикой Молдова и странами Европейского союза будут улучшены, соответствующий протокол к Соглашению о международных периодических пассажирских перевозках междугородными автобусами (Соглашение INTERBUS) был ратифицирован на заседании парламента 15 декабря.
Источник: Sputnik.md

Как сообщили в пресс-службе парламента, дополнительный протокол будет регулировать международные транспортные услуги. Путешествующие из Молдовы в страны ЕС или из ЕС в Молдову граждане будут пользоваться более комфортными условиями.

В частности, транспортные операторы будут обязаны публиковать в открытом доступе маршрут, остановки, расписание, стоимость проезда.

Ратификация протокола также дает преимущества транспортным операторам, которым будет легче получить разрешительные документы для автобусных перевозок между Республикой Молдова и Евросоюзом. В то же время ратификация документа будет способствовать интеграции национальной транспортной системы в европейскую.

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