Парламент одобрил улучшение услуг пассажироперевозок между Молдовой и ЕС

Как сообщили в пресс-службе парламента, дополнительный протокол будет регулировать международные транспортные услуги. Путешествующие из Молдовы в страны ЕС или из ЕС в Молдову граждане будут пользоваться более комфортными условиями.
В частности, транспортные операторы будут обязаны публиковать в открытом доступе маршрут, остановки, расписание, стоимость проезда.
Ратификация протокола также дает преимущества транспортным операторам, которым будет легче получить разрешительные документы для автобусных перевозок между Республикой Молдова и Евросоюзом. В то же время ратификация документа будет способствовать интеграции национальной транспортной системы в европейскую.