Парламент одобрил улучшение услуг пассажироперевозок между Молдовой и ЕС

Ратификация протокола также дает преимущества транспортным операторам, которым будет легче получить разрешительные документы для автобусных перевозок между Республикой Молдова и Евросоюзом. В то же время ратификация документа будет способствовать интеграции национальной транспортной системы в европейскую.