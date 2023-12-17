The War Zone: глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов

В материале The War Zone говорится, что операция будет носить «многонациональный» характер. Корабли каких стран могут принять в ней участие, не сообщается. В рамках турне глава американского ведомства посетит Израиль, Бахрейн, Катар, Кувейт и американский авианосец US Gerald Ford, патрулирующий акваторию Восточного Средиземноморья.
The War Zone отмечает, что такая информация появилась после того, как вчера, 16 декабря, американские и британские эсминцы перехватили 15 беспилотников, запущенных йеменскими хуситами для атаки коммерческих судов на юге Красного моря.
Сейчас южную часть Красного моря патрулируют американские эсминцы USS Carney и USS Mason, британский HMS Diamond, а также французский фрегат FS Languedoc. Немецкое издание Bild сообщало, что Германия намерена отправить на патрулирование в Красном море фрегат F221 Hessen.
На фоне войны Израиля с «Хамасом» атаки на суда в Красном море участились. Йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», атакуют израильские позиции и заявляют, что будут проводить операции против судов, связанных с Израилем. После таких заявлений несколько коммерческих судов в Красном море были атакованы. В связи с этим перевозчики отказываются от грузоперевозок через Суэцкий канал.