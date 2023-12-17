The War Zone: глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов

На фоне войны Израиля с «Хамасом» атаки на суда в Красном море участились. Йеменские хуситы, поддерживающие «Хамас», атакуют израильские позиции и заявляют, что будут проводить операции против судов, связанных с Израилем. После таких заявлений несколько коммерческих судов в Красном море были атакованы. В связи с этим перевозчики отказываются от грузоперевозок через Суэцкий канал.