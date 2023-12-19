Песков о 12-м пакете санкций ЕС: ресурс для ограничений уже исчерпывается

«Заморозка активов для оборонных предприятий — это небольшая опасность, так как активов, которые могут быть заморожены в ЕС, просто там нет. Но в целом 12-ый пакет свидетельствует о том, что уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции», — полагает Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь также завил, что в Кремле будут реализовывать схемы обхода санкций против российских алмазов, которые вошли в пакет ограничений ЕС, анонсированный вчера, 18 декабря. «Не думаю, что отсутствуют варианты обхода этих санкций. Они есть, и мы их реализуем. В любом случае, все будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы»", — добавил он.
Накануне стало известно, что в рамках 12-го пакета санкций Евросоюз распространит на «Уралтрансмаш» и еще 29 предприятий оборонного и промышленного комплекса России «экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также информацию, которая помогает развиваться российскому сектору обороны и безопасности».