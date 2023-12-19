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Песков о 12-м пакете санкций ЕС: ресурс для ограничений уже исчерпывается

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «небольшой опасностью» заморозку европейских активов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, пояснив, что таких активов не существует. По его словам, число отраслей, против которых можно ввести санкции, заканчивается.
Песков Дмитрий
Источник: AP 2023

«Заморозка активов для оборонных предприятий — это небольшая опасность, так как активов, которые могут быть заморожены в ЕС, просто там нет. Но в целом 12-ый пакет свидетельствует о том, что уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции», — полагает Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь также завил, что в Кремле будут реализовывать схемы обхода санкций против российских алмазов, которые вошли в пакет ограничений ЕС, анонсированный вчера, 18 декабря. «Не думаю, что отсутствуют варианты обхода этих санкций. Они есть, и мы их реализуем. В любом случае, все будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы»", — добавил он.

Накануне стало известно, что в рамках 12-го пакета санкций Евросоюз распространит на «Уралтрансмаш» и еще 29 предприятий оборонного и промышленного комплекса России «экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также информацию, которая помогает развиваться российскому сектору обороны и безопасности».

санкции
Песков Дмитрий