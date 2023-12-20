В Совбезе Белоруссии отметили увеличение числа и масштаба учений НАТО

«В настоящее время численность развернутых на ротационной основе контингентов передового присутствия НАТО в Восточной Европе составляет более 32 тысяч человек, в том числе в Польше и странах Балтии — 20 тысяч. Неуклонно растут и масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки Североатлантического союза. Только за последние два года в упомянутых мной странах ежегодное количество учений вооруженных сил НАТО увеличилось более чем в три раза (с 20 до 75), а состав их участников возрос более чем в пять раз (с 34 тысяч до 180 тысяч человек)», — заявил Вольфович в интервью журналу «Национальная оборона».