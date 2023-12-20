В Башкирии шесть чиновников находятся под следствием

В этом году в Башкирии 90 процентов коррупционных преступлений совершили должностные лица и руководители коммерческих предприятий, и лишь 10 процентов приходится на обычных граждан. За эти правонарушения осудили более 180 человек. Причем каждый пятый из них, а это 36 человек, получил реальный срок заключения.