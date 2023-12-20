В Башкирии шесть чиновников находятся под следствием

В этом году в Башкирии 90 процентов коррупционных преступлений совершили должностные лица и руководители коммерческих предприятий, и лишь 10 процентов приходится на обычных граждан. За эти правонарушения осудили более 180 человек. Причем каждый пятый из них, а это 36 человек, получил реальный срок заключения.
Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Сергей Варнавский.
По словам г-на Варнавского, коррупции подвержены практически все виды деятельности. Особенно много преступлений зафиксировано в сфере государственных и муниципальных услуг, закупок и при расходовании бюджетных средств. Также в лидерах по количеству взяток — представители здравоохранения, правоохранительных служб, дорожного и лесного хозяйства. Кроме того, немало фактов хищений произошло при реализации национальных проектов.
Всего в этом году в Башкирии выявили более 4,5 тысячи коррупционных правонарушений. По материалам прокурорских проверок возбудили 110 административных и 68 уголовных дел.
— Сейчас в регионе расследуют уголовные дела в отношении руководителей различных уровней, нескольких высокопоставленных чиновников и лиц особого правового статуса, — сообщил Сергей Николаевич.
Среди них — преступное сообщество в МРЭО ГИБДД МВД, возглавляемое Ильдусом Шайбаковым, замначальника отдела полиции по Мелеузовскому району Александр Заварзин, мэр Салавата Игорь Миронов и врио ЗАТО Межгорье Вячеслав Калугин, руководитель транспортной дирекции Мансаф Низакаев, экс-директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов и другие.
— Кроме того, фигурантом уголовное дела стал полицейский, который по долгу службы сам призван бороться с коррупцией, — констатирует начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РБ.
Уже в судах слушаются дела в отношении действующего министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова и первого замглавы регионального минтранса Виктора Жулькова, обвиняемых в превышении полномочий при организации ремонта улицы Горького в Сибае.
Ранее к различным реальным срокам заключения приговорили экс-министров ЖКХ Бориса Беляева, строительства — Рамзиля Кучарбаева, бывшего главу Краснокамского района Разифа Гильмуллина и его заместителя Дениса Бикова, начальников специального управления МЧС России Межгорья Дима Муслимова и Андрея Луговского.
Кроме того, в числе осужденных — ряд глав сельских поселений, а также 19 служащих правоохранительных органов.
Всего, по данным представителя прокуратуры, за 11 месяцев 2023 года удалось раскрыть свыше 1,2 тысячи коррупционных преступлений. Более 320 из них связаны со взяточничеством, более 280 — с различными хищениями. При этом, сообщил Сергей Варнавский, ущерб от таких преступлений в республике в этом году превысил уже 2,6 млрд рублей. В рамках уголовных дел арестовано имущество обвиняемых на 2,1 млрд.
Размер самой крупной взятки в 2023 году превысил 30 млн, а минимальная составила 500 рублей. Здесь, в частности, отличились сотрудники МЧС Луговской и Муслимов.
— Сначала один руководил, собирал взятки с подчиненных, — поведал Сергей Николаевич. -Потом другой пришел и продолжил работу по такой же схеме. Первый набрал взяток в общей сложности более 31 млн руб., и второй за два года набрал тоже около 30 млн руб.
По словам г-на Варнавского, в обоих случаях речь шла о «так называемых многоэпизодных взятках, когда небольшие поборы за годы образуют крупные суммы». Однако бывают и случаи разовых многомиллионных взяток.
Взятки дают как наличными, так применяя безналичную форму в российских рублях. При этом Сергей Николаевич отметил, что удавалось выявить и другие варианты дачи взяток: подарочными сертификатами, техникой и другими предметами. К примеру, были случаи, когда пытались передать в безвозмездное пользование иномарку, снегоход и предоставлялись услуги по установке стеклопакетов.
По словам представителя башкирской прокуратуры, любой подарок, к примеру, учителям или воспитателям может стать предметом разбирательства. Тут важно понимать, для чего это делается.
— Если не связано с ненадлежащей реализацией предоставленных полномочий, то ничего не мешает делать такие подарки, — прокомментировал он. — Если дарят деньги, то в каждом случае надо разбираться, для чего это делается, куда они пойдут, кто их дает и в какой форме. Деньги — это, как минимум, предмет внимания с нашей стороны.