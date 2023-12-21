Осужденный в РФ американец Пол Уилан считает, что США бросили его

«Я знаю, что США делают различные предложения, но Россию они не устраивают. Вот они и ходят вокруг да около, это все равно что бросать макароны об стену и смотреть, какие прилипнут… Проблема в том, что это моя жизнь утекает, пока они это делают. Прошло уже пять лет!» — сказал Уилан.