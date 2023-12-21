Пол Уилан — гражданин США, у него также есть паспорта Великобритании, Ирландии и Канады. Он высказал свое мнение насчет действий Вашингтона Русской службе BBC. Его слова о предательстве приведены в косвенной речи.
«Я знаю, что США делают различные предложения, но Россию они не устраивают. Вот они и ходят вокруг да около, это все равно что бросать макароны об стену и смотреть, какие прилипнут… Проблема в том, что это моя жизнь утекает, пока они это делают. Прошло уже пять лет!» — сказал Уилан.
По информации американца, Россия хотела обменять его на осужденного в США Виктора Бута. Однако администрация Дональда Трампа отказывалась от этого, а администрация Джо Байдена в итоге обменяла россиянина на баскетболистку Бриттни Грайнер.
Послы Великобритании, Ирландии и Канады посещали Пола Уилана в заключении. Британский МИД, отвечая на вопрос о том, какие предпринимаются попытки освободить британского подданного, ответил, что «оказывается консульская помощь». То же самое в министерстве говорили пять лет назад.
Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в 2018 году. В 2020 году суд приговорил его к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Пол Уилан вину не признает.
Леонид Уварчев