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Осужденный в РФ американец Пол Уилан считает, что США бросили его

Американец Пол Уилан считает предательством отказ США включать его в обмены удерживаемыми лицами. По его мнению, Вашингтон бросил его. Американец отбывает в России наказание по делу о шпионаже.
Пол Уилан
Источник: РИА "Новости"

Пол Уилан — гражданин США, у него также есть паспорта Великобритании, Ирландии и Канады. Он высказал свое мнение насчет действий Вашингтона Русской службе BBC. Его слова о предательстве приведены в косвенной речи.

«Я знаю, что США делают различные предложения, но Россию они не устраивают. Вот они и ходят вокруг да около, это все равно что бросать макароны об стену и смотреть, какие прилипнут… Проблема в том, что это моя жизнь утекает, пока они это делают. Прошло уже пять лет!» — сказал Уилан.

По информации американца, Россия хотела обменять его на осужденного в США Виктора Бута. Однако администрация Дональда Трампа отказывалась от этого, а администрация Джо Байдена в итоге обменяла россиянина на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Мне очень тяжело осознавать, что я мог бы быть дома много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они допустили эти ошибки. Они по сути бросили меня здесь», — добавил Уилан.

Послы Великобритании, Ирландии и Канады посещали Пола Уилана в заключении. Британский МИД, отвечая на вопрос о том, какие предпринимаются попытки освободить британского подданного, ответил, что «оказывается консульская помощь». То же самое в министерстве говорили пять лет назад.

Пол Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в 2018 году. В 2020 году суд приговорил его к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Пол Уилан вину не признает.

Леонид Уварчев