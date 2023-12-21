В Самаре губернатор отчитался о работе по вопросам с прямой линии президента РФ

Также губернатор прокомментировал вопрос, связанный с закрытием почтового отделения в селе Печерское Сызранского района. На прямой линии с Владимиром Путиным он был бегущей строкой.

«Разбирались с ситуацией во время эфира. Выяснили, что Почта России действительно закрыла отделение. По итогам обсуждений с коллегами решили, что восстановим его. Сейчас в населенный пункт три раза в неделю сотрудники организации доставляют всю корреспонденцию», — уточнил Дмитрий Азаров.