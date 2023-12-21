МИД Узбекистана пригласил посла РФ в связи с высказыванием Прилепина

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /ТАСС/. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов приглашен в МИД Узбекистана в связи с высказыванием российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России.
«21 декабря 2023 года в МИД Республики Узбекистан приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Олег Мальгинов», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что до представителя России «в принципиальной форме доведено», что высказанное Прилепиным предложение «о присоединении территории Узбекистана к России» было воспринято «с чувством глубокой озабоченности».
В МИД добавили, что «такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией».
В ведомстве полагают, что «подобные заявления носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшихся исторически дружественных отношениях».
Мальгинов заявил, что высказывания Прилепина не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана. Посол подчеркнул, что «в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан».