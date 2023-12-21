МИД Узбекистана пригласил посла РФ в связи с высказыванием Прилепина

Мальгинов заявил, что высказывания Прилепина не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана. Посол подчеркнул, что «в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан».